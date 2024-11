Leporano, Silvana La Rocca trovata in una pozza di sangue: si indaga per omicidio, la fuga di gas

Il cadavere della 73enne Silvana La Rocca è stato trovato riverso in una pozza di sangue all’interno di un’auto parcheggiata nel cortile di una villa sulla litoranea ionica-salentina, nel territorio di

Leporano, in provincia di Taranto. L’allarme è scattato intorno alle 20:00 di giovedì 14 novembre.

La 73enne Silvana La Rocca trovata morta in una villa sulla litoranea di Leporano

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il pm di turno Salvatore Colella e il medico legale.I militari sarebbero stati allertati da una persona, forse un familiare, che ha visto la donna esamine in auto. Nell’appartamento in cui viveva la vittima ci sarebbe stata anche una esplosione a causa di una fuga di gas. Sono così intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Gli inquirenti stanno ascoltando anche i vicini di casa per capire se qualcuno ha udito urla o notato movimenti sospetti.

Nell’abitazione ci sarebbe stata anche un’esplosione per una fuga di gas

La villa in cui è stato scoperto il cadavere si trova a ridosso della strada principale della litoranea, in zona Saturo. Gli investigatori sospettano si tratti di omicidio, ma sono in corso accertamenti per chiarire la natura delle ferite. Silvana La Rocca era vedova dal 2002 quando il marito, Cataldo Dettori, morì dopo essere caduto da un muletto durante un’esercitazione. La donna viveva da sola.