Omicidio Claudia Lepore a Santo Domingo, Antonio Lantigua condannato a 30 anni

Fu ritrovata priva di vita in un frigorifero giovedì 21 gennaio 2021 nella sua abitazione nel quartiere residenziale del Bavaro, a Punta Cana, a Santo Domingo (Repubblica Dominicana).

Per l’omicidio di Claudia Lepore, 59enne italiana originaria di Carpi (Modena) è stato condannato a trent’anni di carcere a Santo Domingo il 48enne Antonio Lantigua, noto come ‘El Chino’, artigiano di 48 anni. A riportare la notizia, riprendendo il quotidiano dominicano ‘El Caribe’ è la Gazzetta di Modena. La vittima da tempo viveva in Repubblica Dominicana, dove aveva anche delle attività.

I giudici hanno accolto la tesi accusatoria, riconoscendo in Lantigua l’unico esecutore materiale dello strangolamento della donna. Al momento dell’arresto l’uomo parlò di un movente sentimentale. Tesi alla quale gli inquirenti non hanno mai creduto.

Le indagini si sono concentrate sul movente economico con Lantigua che secondo il teorema accusatorio ha eseguito l’omicidio su commissione in cambio di 30mila euro. Per il delitto sono stati iscritti al registro degli indagati anche Ilaria Benati, modenese che aveva denunciato la scomparsa, ed il socio in affari di Lepore, Jacopo Capasso, originario di Pistoia, entrambi sono stati prosciolti in un procedimento parallelo.