Letizia Ciampi dimessa due volte dall’ospedale: morta a 47 anni per edema polmonare a Fuerteventura

Letizia Ciampi

Il viaggio per Capodanno e i primi sintomi ignorati

Un viaggio iniziato come una breve fuga di Capodanno e finito in tragedia. Letizia Ciampi, 47 anni, fiorentina, agente di commercio e volto conosciuto anche per il suo impegno politico, è stata trovata morta il 2 gennaio nella stanza di un B&B a Fuerteventura, alle Canarie, dove era arrivata il 31 dicembre con un volo da Pisa.

Poco dopo l’atterraggio, secondo il racconto degli amici Patrizia e Davide, la donna avrebbe iniziato ad accusare dolori al petto e difficoltà respiratorie, sintomi che l’hanno spinta a recarsi al pronto soccorso locale.

La doppia dimissione dal pronto soccorso

Al primo accesso ospedaliero, Letizia Ciampi è stata sottoposta ad alcuni accertamenti. La diagnosi fornita dai medici, riferiscono gli amici, parlava di “accumulo di stress”. La 47enne è stata dimessa con la raccomandazione di effettuare controlli ai polmoni una volta rientrata in Italia.

Rientrata nel suo alloggio, però, le condizioni non sono migliorate. Il dolore toracico persisteva e la respirazione diventava sempre più affannosa. Intorno alle 21.30 del 31 dicembre, dopo aver rifiutato l’invito al cenone di Capodanno dell’amico che la attendeva sull’isola, Letizia ha chiamato nuovamente l’ambulanza.

Trasportata per la seconda volta al pronto soccorso, è stata nuovamente visitata e dimessa con la stessa diagnosi.

La notte da sola e la tragica scoperta

Tornata nella sua stanza, Letizia avrebbe contattato una persona di fiducia per segnalare che il malessere non accennava a diminuire. Poi si è messa a letto, rinunciando definitivamente ai festeggiamenti.

All’alba del 1° gennaio l’amico ha provato a contattarla, senza ricevere risposta. Non conoscendo il proprietario dell’alloggio, ha trascorso l’intera giornata cercando di rintracciarlo. Solo il giorno successivo, venerdì 2 gennaio, con l’aiuto dei vigili del fuoco, è stato possibile entrare nel b&b.

Letizia Ciampi è stata trovata senza vita, distesa sul letto in posizione fetale, con alcune gocce di sangue sul lenzuolo.

L’ipotesi edema polmonare e l’autopsia

Secondo quanto riferito agli amici, i medici avrebbero indicato come causa del decesso un edema polmonare. Un quadro clinico grave che può evolvere rapidamente e che rende ora centrale il tema della tempestività delle cure ricevute.

Sul corpo di Letizia Ciampi sarà eseguita l’autopsia, che dovrà chiarire con precisione le cause della morte e se vi siano state eventuali sottovalutazioni cliniche.

Il dolore della famiglia e una comunità sotto shock

Letizia Ciampi era molto conosciuta a Firenze. A Reggello, in provincia di Firenze, vive la madre, ora distrutta dal dolore. La notizia ha scosso amici, colleghi e ambienti politici in cui la donna era attiva.

Una morte che solleva interrogativi pesanti e che, al di là dell’esito giudiziario, lascia una domanda sospesa: quelle dimissioni potevano essere evitate?