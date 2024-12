Licola, pedana contro i leoni inferociti al circo: spettatori in fuga, il domatore replica alle critiche (VIDEO)

Spettatori in fuga e polemica per quanto accaduto al parco acquatico di Licola durante uno spettacolo al circo con protagonisti i leoni. L’accaduto è stato ripreso e le immagini sono diventate rapidamente virali generando polemiche tra l’indignazione di animalisti ed esponenti politici.

I leoni si azzuffano durante lo spettacolo al circo a Licola, il domatore lancia pedana di metallo e usa la frusta

Nel filmato si vede il domatore che lancia una pedana in metallo contro i grandi felini che si stavano azzuffando. Poi ne frusta uno per fargli prendere posizione. Il video è stato condiviso su Facebook dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Travolto dalle polemiche, l’addestratore del circo Orfei è intervenuto per mostrare i leoni e chiarire che stanno bene e non c’è stato nessun maltrattamento nei confronti degli animali. “Tutti dicono che li abbiamo maltrattati ma non è così. Due maschi sono in calore e si sono azzuffati per la femmina. Ho dovuto fare il possibile per non far picchiare gli animali e difendere la loro salute” – ha spiegato. “Il benessere dei nostri animali è la nostra priorità assoluta. Gli episodi di conflitto tra animali sono rari, ma non sempre prevedibili”.

‘I due leoni maschi erano in calore e si sono azzuffati per la femmina, difesa la loro salute’

Spiegazioni che non hanno convinto del tutto chi è contrario a simili spettacoli con gli animali. “Degradante ed umiliante per gli animali e pericolosi per il pubblico e i cittadini, Un’indecenza che il Ministero della Cultura, invece di contrastare, addirittura favorisce non attuando una normativa del 2021 che ne prevede la dismissione progressiva nonostante i tanti impegni pubblici. Gli animali non possono trascorrere tutta la loro vita in cattività”- commenta Borrelli. Via Facebook l’attivista Enrico Rizzi ha annunciato una manifestazione di protesta davanti al circo, al parco acquatico di Licola, per venerdì 27 dicembre alle ore 20:30.

Borrelli: ‘Degradante e umiliante per gli animali’, attivisti annunciano protesta davanti al circo per il 27 dicembre

“Il grave episodio avvenuto a Licola, frazione di Giugliano in provincia di Napoli, durante uno spettacolo del Circo M. Orfei, gestito dalla famiglia Martini, è un’ulteriore testimonianza dell’inaccettabilità dell’utilizzo di animali nei cerchi. L’immagine di un addestratore che, di fronte a dei leoni in agitazione, lancia loro una pedana e li colpisce con frustrate è profondamente disturbante e rappresenta una chiara violazione del rispetto e della dignità che ogni essere vivente merita” – ha detto il deputato M5S Alessandro Caramiello.