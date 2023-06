Liliana Resinovich, sequestrati i cellulari di Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin

Sono stati sequestrati i telefoni cellulari del marito di Liliana Resinovich, il 63enne Sebastiano Visintin, e dell’amico Claudio Sterpin. La decisione è avvenuta a una settimana dopo la decisione del gip Luigi Dainotti di non archiviare il caso disponendo un supplemento di indagine. La svolta è stata rivelata da il quotidiano Il Piccolo di Trieste.

Liliana Resinovich, un perito si occuperà di analizzare i telefoni di Visintin e Sterpin

Procura e Squadra mobile del capoluogo regionale si sono quindi messe subito in moto per dare seguito agli approfondimenti indicati dal giudice nella sua ordinanza. Tanto che la Procura, come confermato il procuratore capo Antonio De Nicolo, ha già individuato il professionista cui affidare la nuova perizia medico-legale: la relazione del nuovo consulente sarà certamente una delle colonne portanti su cui si baserà poi la decisione finale del giudice.

Sarà il medico legale individuato ora dalla Procura a decidere se sia necessario o meno riesumare il corpo di Liliana. Tornando ai telefoni cellulari di Visintin e Sterpin, durante le indagini era già stata acquisita copia forense del loro traffico telefonico, ma i dispositivi erano stati lasciati nella disponibilità dei due uomini, anche per poterli intercettare. Cosa che è stata fatta. Ora il sequestro materiale dei due telefoni

Claudio Sterpin

Ritrovato un pezzo della catenina della 63enne

Da rilevare che la giornalista di Ore 14 (in onda su Rai 2), Tatiana Bellizzi, ha ritrovato un pezzo di una catenina che potrebbe essere appartenuta a Liliana Resinovich. Si trovava a terra, a pochi metri dal luogo in cui fu rinvenuto il corpo della 63enne nel parco di San Giovanni a Trieste. In quel punto è stato anche trovato un blister di medicine.