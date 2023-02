Liliana Resinovich, il fratello fa opposizione: ‘Non si è suicidata’, gli ultimi fotogrammi a Chi l’ha visto

Durante la puntata del 22 febbraio di Chi l’ha visto sono stati mostrate le ultime istantanee di Liliana Resinovich prima che scomparisse.

Liliana Resinovich, l’ultima immagine in Piazzale Gioberti dopo aver fatto la differenziata

I fotogrammi della vicina Scuola di Polizia la ritraggono il 14 dicembre 2021 mentre va a buttare l’immondizia intorno alle 8:42 per poi allontanarsi. Nell’ultimo frame si vede verso Piazzale Gioberti, a 500 metri dal luogo dove è stata trovata priva di vita il 5 gennaio 2022. La Procura ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta ritenendo che la 63enne, residente a Trieste, si sia suicidata. Il fratello, Sergio, non crede a questa ipotesi ed è pronto ad opporsi alla richiesta di archiviazione, attraverso l’avvocato Nicodemo Gentile dell’associazione Penelope.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti dopo aver fatto colazione, fatta la differenziata e gettato i sacchetti si sarebbe tolta la vita anche se non sono ancora chiari i riferimenti temporali in relazione alla data del decesso (la Perizia della Procura esclude che sia morta il giorno della scomparsa).

Sergio Resinovich a Chi l’ha visto: ‘Nella prima bozza di autopsia vengono rilevate le lesioni’

Secondo i consulenti nominati dai legali della famiglia di Liliana Resinovich ci sono alcuni lesioni (labbro, mento, lingua, muscolo temporale sinistro) non compatibili rispetto all’ipotesi di suicidio. “Non si tratta di ferite accidentali” – ha sottolineato l’avvocato Nicodemo Gentile a Chi l’ha visto. Il fratello Sergio Resinovich è fermamente convinto che la sorella non si sia tolta la vita.

“Mi oppongo se lei è uscita ed è arrivata in Piazzale Gioberti ed è stata ritrovata il 5 gennaio, dov’è rimasta per tutto quel tempo. Poi ci sono le lesioni che nella prima bozza di autopsia vengono rilevate mentre nella seconda non si sa più niente“.