Liliana Resinovich, la rabbia della cugina sull’ipotesi della vertebra rotta: ‘Non siamo stati ascoltati’

“Sulle lesioni non prese in considerazione sul corpo di Liliana, in particolare una vertebra rotta, noi non abbiamo ancora niente di ufficiale da parte della dottoressa Cristina Cattaneo”. Così a Ore 14 Silvia Radin, la cugina di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita in un’area boschiva di Trieste il 5 gennaio 2022.

Liliana Resinovich, Silvia Radin: ‘Potrebbe aver sofferto molto prima di morire’

“Se la notizia fosse vera, prima di tutto ci addolora ancora di più perché vuol dire che Liliana ha sofferto tantissimo prima di morire”. Silvia Radin ha commentato gli ultimi sviluppi dell’inchiesta a Ore 14, programma di Rai 2 condotto da Milo Infante. “Questo doveva venire fuori già con la prima Tac, non dopo tutti questi mesi e anni attraverso gli esami della dottoressa Cattaneo che io ammiro, perché sono convinta che lei ha guardato proprio osso per osso, quindi insieme agli altri nostri consulenti si arriverà finalmente alla verità” – ha aggiunto la cugina di Liliana Resinovich.

‘Siamo stati insultati ma sapevamo che questo suicidio non poteva essere fatto da lei’

“Il fatto che è morta il 14 dicembre noi l’abbiamo sempre pensato, perché ventun giorni nel bosco non sarebbe potuto restare ed essere trovata intatta, non aggredita da nessun tipo di animale e con i vestiti puliti. Ci abbiamo messo tanto, ma ci siamo arrivati. I nostri consulenti ci stanno arrivando e probabilmente arriveranno anche ad altre notizie” – ha aggiunto Radin. “La cosa che ci fa arrabbiare di più è che non siamo stati ascoltati all’inizio, siamo stati insultati quando noi conoscendo Liliana sapevamo che questo suicidio non poteva essere fatto da lei, ma che è stato confezionato”.