Kata, lite tra i genitori: il papà minaccia di ferirsi con dei cocci di vetro: ricoverato e dimesso

È stato dimesso stasera dall’ospedale di Careggi, dopo poche ore di osservazione, il padre di Kata , la bimba scomparsa dal 10 giugno a Firenze. Miguel Angel Chicclo Romero era stato ricoverato dopo l’improvvisa lite con la moglie, Kathrina Alvarez il pomeriggio di sabato 19 agosto.

Sconosciute le cause della discussione: il papà di Kata ha rotto una bottiglia ed ha minacciato di farsi del male con i cocci

Da una prima ricostruzione il padre di Kataleya, in un gesto di disperazione, ha rotto una bottiglia e minacciato di ferire se stesso con i cocci di vetro nonostante la presenza della polizia sul posto. L’uomo non ha dato seguito al suo proposito. É intervenuto il 118, che ha ricoverato il padre di Kata in ospedale per controlli.

L’episodio non ha nessun rilievo penale e i motivi della discussione al momento non sono evidenti. Lo stato di tensione in cui versa la coppia potrebbe però spiegare l’accaduto. In serata le dimissioni con i medici che non avrebbero riscontrato patologie particolari in Miguel Angel Chicllo Romero e l’uomo ha potuto lasciare il reparto dove è stato visitato.

Miguel Angel Romero è stato dimesso dopo i controlli ma potrebbe decidere di trovare una nuova sistemazione

Al momento non è dato sapere se dopo la lite con la moglie l’uomo sia rientrato nell’alloggio che i servizi sociali avevano assegnato a lui ed a Kathrine Alvarez, la madre di Kata , dopo lo sgombero dell’ex hotel Astor, o se troverà una soluzione alternativa almeno in questa fase che all’esterno appare di notevole crisi nella coppia .