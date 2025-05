Caos e terrore alla parata del Liverpool: un’auto investe i tifosi, indaga l’antiterrorismo

Un'auto ha travolto la folla durante la festa per lo scudetto del Liverpool

Dalla festa all’incubo: la dinamica dell’incidente

Centinaia di migliaia di tifosi del Liverpool FC si erano riversati per le strade del centro città per celebrare la vittoria della Premier League 2024-2025. Tra cori, fumogeni e vessilli rossi, il serpentone umano ha accolto il bus scoperto con giocatori, tecnico e dirigenti, procedendo lungo Water Street.

Intorno alle 18:00 locali (le 19:00 in Italia), quando la parata volgeva al termine, un’automobile di medie dimensioni ha svoltato a sinistra, arrampicandosi sul marciapiede e travolgendo un gruppo compatto di tifosi. Le immagini amatoriali, subito condivise sui social, mostrano il veicolo a velocità sostenuta dirigersi contro la folla, proseguendo per diversi metri prima di arrestarsi.

Primi soccorsi e intervento delle forze dell’ordine

Il North West Ambulance Service è intervenuto in forze: decine di ambulanze e un elicottero di pronto soccorso hanno raggiunto il luogo dell’incidente in pochi minuti. Il personale del ristorante Riva Blu, situato su Castle Street, ha allestito un centro di primo intervento per stabilizzare i feriti in attesa del trasporto ospedaliero.

La Merseyside Police ha isolato l’area, chiudendo l’accesso a Water Street e dando inizio ai rilievi. Inizialmente etichettato come “collisione stradale”, l’episodio ha richiesto l’ingresso in scena anche degli specialisti antiterrorismo, per non trascurare alcuna ipotesi.

L’arresto del conducente e le indagini

Sul posto, gli agenti hanno arrestato un 53enne britannico, residente nella metropolitana di Liverpool. L’uomo è stato portato in custodia cautelare, mentre gli investigatori raccolgono video, testimonianze e tracce forensi. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulla matrice dell’episodio, non escludendo né confermando atto volontario o evento accidentale.

Il Ministro dell’Interno Yvette Cooper e il procuratore capo locale stanno coordinando l’attività investigativa, esaminando anche precedenti penali e i movimenti del sospettato nelle ore precedenti.

Volti dello spavento: le testimonianze dirette

Diversi tifosi presenti hanno raccontato scene di orrore improvviso:

Chelsea Yuen , intervistata da Sky News UK: “Eravamo stretti come sardine, poi ho visto un’auto che ci travolgeva. Ho preso in braccio una bambina e l’ho allontanata”.

, intervistata da Sky News UK: “Eravamo stretti come sardine, poi ho visto un’auto che ci travolgeva. Ho preso in braccio una bambina e l’ho allontanata”. Natasha Rinaldi , a Sky e BBC: “Urla, sangue, panico. È stato devastante”.

, a Sky e BBC: “Urla, sangue, panico. È stato devastante”. Mike Maddra , testimone per PA: “L’auto è salita sul marciapiede, è corsa verso di noi. Sembrava fatto apposta”.

, testimone per PA: “L’auto è salita sul marciapiede, è corsa verso di noi. Sembrava fatto apposta”. Sonny Singh, da Leicester: “Ho visto un ragazzo di 15 anni sanguinare. La gente correva e urlava”.

Questi racconti, uniti alle immagini virali, stanno alimentando l’inchiesta per capire se si tratti di un tentativo di attacco deliberato.

Le reazioni delle Istituzioni e del governo

Il primo ministro Keir Starmer ha definito le scene “spaventose”, esprimendo cordoglio per i feriti e gratitudine verso le forze di soccorso:

“I miei pensieri sono con chi è rimasto coinvolto. Ringrazio polizia e servizi di emergenza per la loro rapidità. Chiedo di evitare speculazioni e di lasciare che le indagini facciano chiarezza”.

Anche il Liverpool FC ha rilasciato un comunicato, assicurando la collaborazione con le autorità e offrendo supporto psicologico ai tifosi.

Soccorsi e bilancio provvisorio delle vittime

Fonti ufficiali del North West Ambulance Service hanno comunicato che circa 30 persone sono state curate per ferite o shock. Alcuni pazienti, segnalati in condizioni critiche, sono stati trasportati in ospedali della zona. Il servizio ha annunciato un aggiornamento ufficiale dei dati in una conferenza stampa serale.

H2: Il contesto storico: tra tragedie sportive e terrorismo

Il Regno Unito non è nuovo a episodi di violenza in occasioni calcistiche:

Heysel, 1985 : 39 morti a Bruxelles, tragedia che coinvolse tifosi della Juventus.

: 39 morti a Bruxelles, tragedia che coinvolse tifosi della Juventus. Hillsborough, 1989 : 96 vittime a Sheffield per una calca.

: 96 vittime a Sheffield per una calca. Hartlepool, 2023: omicidio a sfondo terroristico di un pensionato.

Più di recente, l’area metropolitana di Liverpool ha subito tensioni dopo l’eccidio di Southport (2024) e disordini anti-migranti.

Incubo sul Liverpool, inchiesta aperta

Una serata di gioia e trionfo si è trasformata in un evento drammatico, lasciando la città e il mondo del calcio sotto shock. Con un sospettato in custodia e l’antiterrorismo al lavoro, resta da chiarire la natura dell’incidente: deliberato o fortuito? I prossimi sviluppi faranno luce sul movente e, si spera, restituiranno serenità ai tifosi Reds.

