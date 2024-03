Pullman Flixbus si ribalta sull’A9 vicino Lipsia, 5 morti e 20 feriti

Cinque persone sono morte nell’incidente del pullman Flixbus avvenuto in Germania, sull’autostrada A9 vicino a Lipsia la mattina di mercoledì 27 marzo intorno alle 9:45. Venti i feriti di cui alcuni versano in gravi condizioni. Il mezzo viaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz in direzione Monaco e avrebbe dovuto fare scalo a Lipsia intorno alle 10:00.

Incidente sull’A9, il pullman Flixbus era in viaggio da Berlino a Zurigo

A bordo del pullman Flixbus, che ha avuto un incidente mentre era in viaggio da Berlino a Zurigo, viaggiavano 53 passeggeri e 2 autisti. Lo rende noto la compagnia in una dichiarazione in cui afferma che “i nostri pensieri sono rivolti alle persone coinvolte in questo incidente ed ai loro familiari”.

A mezzogiorno l’autobus è stato rialzato con l’aiuto delle cinture per consentire il salvataggio degli altri passeggeri. La polizia ha precisato che l’autista non era tra le vittime. “C’erano due autisti a bordo, l’autista di turno guidava l’autobus da quando era partito da Berlino alle 8 del mattino” – ha detto un portavoce alla stazione radio Antenne Bayern.

Illeso l’autista, sul pullman che si è ribaltato a Lipsia viaggiavano 53 passeggeri

Flixbus ha anche detto che sta collaborando con le autorità locali e i servizi di emergenza e sta facendo tutto il possibile per chiarire velocemente e completamente le cause dell’incidente. Gli ospedali dell’area di Lipsia sono stati messi in allerta per accogliere i feriti. L’importante asse nord-sud tra Berlino e Monaco è stato chiusa in entrambe le direzioni.