Festa si trasforma in tragedia in Brasile: il balcone crolla all’improvviso, Lorenna precipita davanti a tutti

Lorenna Moraes

La 35enne stava festeggiando con parenti e amici

Una serata di festa si è trasformata in un dramma nel giro di pochi istanti. Lorenna Moraes, imprenditrice brasiliana di 35 anni e titolare di una palestra molto conosciuta nello Stato di Bahia, è morta dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione, crollato improvvisamente mentre era insieme a familiari e amici.

La tragedia si è consumata sabato sera a Uruçuca, in Brasile. In pochi secondi il pavimento del balcone ha ceduto, facendo precipitare la donna da un’altezza di circa quattro metri.

Il crollo improvviso

Secondo le prime ricostruzioni, Lorenna Moraes stava trascorrendo una serata in compagnia quando parte del balcone dell’abitazione è improvvisamente collassata.

La caduta è stata violentissima. Alcuni testimoni riferiscono che la donna sarebbe finita sul marciapiede sottostante, riportando gravissime lesioni. Fonti locali ipotizzano che abbia battuto violentemente la testa nell’impatto, circostanza che dovrà essere confermata dagli accertamenti.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorritori.

La corsa in ospedale e i due arresti cardiaci

I paramedici hanno tentato di stabilizzarla sul luogo dell’incidente prima del trasferimento d’urgenza all’Ospedale Regionale Costa do Cacau, nella vicina città di Ilhéus.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Durante i tentativi di salvarle la vita, la 35enne ha subito due arresti cardiaci.

Nonostante gli sforzi dell’équipe medica e le manovre di rianimazione, Lorenna è morta poche ore dopo il ricovero a causa delle gravissime ferite riportate.

Era una figura molto conosciuta nel mondo del fitness e madre di due figli

La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale.

Lorenna Moraes era la proprietaria della CT Evolução Academia, palestra molto frequentata a Ilhéus, ed era conosciuta anche sui social, dove condivideva spesso momenti della sua attività professionale e della vita familiare.

Pochi giorni prima dell’incidente aveva pubblicato alcuni aggiornamenti mostrando con entusiasmo i lavori ormai quasi conclusi per l’apertura di una nuova sede della sua palestra, un progetto a cui stava lavorando da tempo.

Nei suoi ultimi messaggi pubblici parlava soprattutto della famiglia e dei due figli, ai quali dedicava spesso pensieri e fotografie.

Indagini aperte sul crollo del balcone

Le autorità brasiliane hanno avviato un’inchiesta per chiarire le cause del cedimento strutturale.

I primi rilievi sembrano concentrarsi sulla ringhiera e sulla struttura del balcone, che avrebbe improvvisamente ceduto durante la serata.

Gli investigatori dovranno stabilire se il crollo sia stato provocato da problemi di manutenzione, da un cedimento strutturale o da altri fattori ancora da accertare.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali.

Una comunità sotto shock

La morte della giovane imprenditrice ha provocato una forte ondata di commozione in Brasile.

Sui social centinaia di amici, clienti e colleghi hanno ricordato Lorenna come una donna dinamica, sempre sorridente e profondamente legata alla propria famiglia.

Nel frattempo, la famiglia attende l’esito degli accertamenti tecnici che dovranno chiarire come sia stato possibile che una serata di festa si trasformasse, nel giro di pochi secondi, in una tragedia costata la vita a una donna di appena 35 anni.