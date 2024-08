Lorenzo Cela non ce l’ha fatta, il 16enne vittima di un incidente con suocera e fidanzatina a Lonato

Una nuova giovane vittima sulle strade. Il desenzanese Lorenzo Cela avrebbe compiuto 17 anni tra un mese.

Lorenzo Cela è deceduto dopo 24 ore di agonia in un tragico frontale tra Lonato e Castiglione delle Stiviere

È morto 24 ore dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, un frontale fra due macchine, una Volkswagen e una Lancia, avvenuto intorno alle 16:30 domenica 11 agosto tra Lonato (Brescia) e Castiglione delle Stiviere (Mantova), per pochi metri all’interno dei confini mantovani.

Il ragazzo era in auto con la fidanzata e la madre di lei. La donna, 45enne di Montichiari, è ancora ricoverata in gravi condizioni mentre sono meno preoccupanti quelle della figlia quindicenne. Così come appaiono quelle delle altre due persone coinvolte nel sinistro, un ragazzo e una ragazza di Castiglione delle Stiviere. Le rispettive auto si sono scontrate frontalmente.

Grave la madre 45enne della fidanzatina, avrebbe festeggiato 17 anni tra un mese

Lorenzo Cela era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia dove i medici hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte. Un week end tragico per quanto concerne gli incidenti stradali. Un uomo di 68 anni, Giuseppe Bignotti, originario di Gavardo, è deceduto a Ponte Caffaro per le conseguenze di un incidente in scooter.