Tragico frontale a Mirandola, muore il 19enne Adam Cattabriga: il ricordo dei colleghi del bar

Drammatico frontale fra due auto nel Modenese la notte scorsa nel quale è morto un ragazzo di 19 anni e altri cinque giovani sono rimasti feriti. Di questi, uno è in prognosi riservata. È accaduto poco dopo le 3:00 di domenica 4 agosto a Mortizzuolo di Mirandola , in via Mazzone.

Incidente mortale a Mortizzuolo di Mirandola, Adam Cattabrica è morto sul colpo, 5 feriti

Si sono scontrate frontalmente, per motivi ancora da chiarire, una Yaris e una Bmw. I feriti sono tutti ragazzi, di età compresa tra 20 e 26 anni. La vittima è il 19enne Adam Cattabriga, originario di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. Lavorava in un bar, il Vanilla di Finale nel Modenese. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Adam era alla guida della Yaris con altri tre amici quando è avvenuto lo scontro con una Bmw, a bordo della quale c’era solo l’autista.

Per il 19enne non c’è stato nulla da fare. Tutti gli altri, feriti, sono stati trasportati all’ospedale modenese di Baggiovara. Si tratta di una ragazza di 20 anni, un giovane di 26 anni, un’altra persona, di età non specificata, un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 19 anni.

Il 19enne era originario di Poggio Renatico, chiuso per lutto il bar dove lavorava a Finale nel Modenese

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco volontari di Mirandola e permanenti di San Felice, carabinieri di Finale Emilia, tre autoambulanze ed elicottero del 118. Cordoglio e incredulità a Poggio Renatico per la prematura scomparsa nel tragico incidente di Adam Cattabriga. “Oggi il bar rimarrà chiuso. Non abbiamo voglia di ridere e scherzare, di ascoltare. Siamo distrutti e sfiniti” – si legge sulla pagina Facebook del Vanilla Caffè di Finale.