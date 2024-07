Lucia Cosatti trovata morta dall’amica a Cecina, in Toscana come aiuto cuoca per il periodo estivo

Figlia di ristoratori, si era da poco diplomata all’istituto tecnico commerciale ed aveva deciso di fare un’esperienza lavorativa a Cecina, in Toscana, come aiuto cuoca per il periodo estiva. Lucia Cosatti è stata trovata morta dall’amica e collega con la quale condivideva l’appartamento.

Luca Cosatti trovata morta dalla collega a Cecina: l’ipotesi del malore, la famiglia gestisce ristoranti a Udine

La ragazza ha fatto subito scattare l’allarme ma per la 22enne di Udine non c’era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Da un primo esame sul corpo della ragazza non sono emersi segni di violenza. L’ipotesi è che Lucia Cosatti sia stata stroncata da un malore ma bisognerà attendere l’autopsia per far chiarezza sulle cause del decesso.

Aveva raggiunto Cecina per il periodo estivo per lavorare nel ristorante di uno stabilimento balneare. Aveva trovato ospitalità dalla collega di lavoro che l’ha trovata esamine. La famiglia gestisce Villa Riviera a Pradamano di chef Loris Cosatti mentre la mamma, Elena Montina, e il fratello, Christian Cosatti, gestiscono anche il ristorante Al lepre a Udine.