Scende dall’auto per il cane, tragedia nella notte: Lucia Lamentini travolta e uccisa su una strada buia

Lucia Lametini era scesa dall'auto per far fare la pipì all'amato cane

Cosa è successo nella notte a Lisciano Niccone

Una sosta di pochi minuti, una di quelle azioni quotidiane che sembrano innocue. Poi, improvvisamente, la tragedia. Lucia Lamentini, 50 anni, ha perso la vita nella notte lungo una strada secondaria di montagna a Lisciano Niccone, al confine tra Umbria e Toscana.

La donna stava rientrando verso casa dopo una serata trascorsa con un amico. Durante il tragitto avrebbe chiesto di fermarsi per far scendere il cane. Un gesto semplice, quasi automatico. Ma proprio in quell’istante si è consumato l’impatto fatale.

Come è avvenuto l’incidente? La dinamica al vaglio

Secondo una prima ricostruzione, Lucia Lamentini sarebbe scesa dal veicolo e si sarebbe fermata sul ciglio della strada, in un tratto poco illuminato e particolarmente insidioso.

Pochi secondi dopo, un’auto sopraggiunta lungo quella stessa via l’avrebbe travolta in pieno. L’urto è stato violentissimo: la donna è stata sbalzata per diversi metri, senza avere alcuna possibilità di scampo.

Il conducente, un uomo del posto di circa 37-38 anni, si sarebbe fermato immediatamente dopo l’impatto e avrebbe dato l’allarme. Ma per la 50enne non c’era ormai più nulla da fare.

I soccorsi e le indagini: cosa sappiamo finora

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La morte sarebbe avvenuta praticamente sul colpo.

I Carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica. L’auto investitrice è stata sequestrata, mentre il conducente risulta indagato per omicidio stradale, come previsto in questi casi.

Sono in corso accertamenti tecnici, tra cui test alcolemici e tossicologici, oltre alle verifiche sulla velocità del veicolo e sulle condizioni di visibilità della strada al momento dell’impatto.

Chi era Lucia Lamentini: una vita tra scuola e passione per la fotografia

Lucia Lamentini, conosciuta da molti come “Lucilla”, era una figura molto stimata nel territorio tra Cortona e la Valdichiana.

Insegnante di sostegno a Foiano della Chiana, era apprezzata per il suo impegno nel mondo della scuola. Ma non solo: era anche una fotografa appassionata e attiva, oltre ad aver ricoperto un ruolo importante nel circolo tennis di Cortona, di cui era stata presidente fino a poco tempo fa.

Una vita ricca di relazioni, interessi e impegno sociale, spezzata in pochi istanti lungo una strada di montagna.

Il dolore della comunità tra Cortona e la Valdichiana

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti amici, colleghi e conoscenti. Nelle comunità di Cortona e Foiano della Chiana, Lucia era una presenza familiare, una persona conosciuta e benvoluta.

Il dolore è forte, quasi tangibile. Perché quando una tragedia arriva così, all’improvviso, colpisce non solo una famiglia ma un intero territorio.

Strade buie e sicurezza: un problema ancora aperto

L’incidente riporta l’attenzione su un tema mai risolto: la sicurezza delle strade secondarie, soprattutto nelle aree collinari e montane.

Scarsa illuminazione, carreggiate strette, visibilità ridotta: elementi che possono trasformare un attimo di distrazione in una tragedia irreversibile.

Le indagini chiariranno le responsabilità. Ma resta una domanda più ampia, che riguarda tutti: quanto sono sicure davvero queste strade?

Una tragedia nata da un gesto quotidiano

Scendere dall’auto, fermarsi un attimo, pensare di ripartire subito dopo. Tutto normale, tutto ordinario. Fino a quando qualcosa interrompe il corso delle cose.

La morte di Lucia Lamentini racconta proprio questo: la fragilità di gesti semplici, che possono trasformarsi in destino.

E lascia dietro di sé una scia di dolore e domande a cui, forse, non sarà mai facile dare una risposta.