Muore a 24 anni dopo il parto a Firenze, il compagno denuncia: ‘Non doveva succedere’, indagine e dubbi

Muore a 24 anni dopo il parto a Firenze

Tragedia all’ospedale Torregalli: 24enne muore dopo la nascita del figlio, aperta un’inchiesta

Una giovane donna di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito all’ospedale di Firenze. Il compagno ha presentato una denuncia per presunto omicidio colposo, mentre la Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire cosa sia accaduto. Il neonato sta bene, ma resta il dramma di una morte improvvisa dopo un parto inizialmente regolare.

Il parto e le prime complicazioni: emorragia post partum

La vicenda si è verificata tra il 30 aprile e il 1° maggio presso l’ospedale Nuovo San Giovanni di Dio (Torregalli).

Secondo quanto ricostruito, la donna era entrata in travaglio spontaneo ed è stata seguita dall’équipe ostetrica fino al parto, avvenuto regolarmente.

Subito dopo la nascita del bambino, però, sono emerse le prime complicazioni: una emorragia post partum, inizialmente trattata in sala operatoria.

In un primo momento la situazione sembrava sotto controllo, tanto che la paziente è stata trasferita in reparto.

Il peggioramento e la morte: arresti cardiaci e tentativi di rianimazione

Nel corso della serata, il quadro clinico è precipitato.

La giovane avrebbe avuto un nuovo episodio emorragico, seguito da arresti cardiorespiratori. È scattata la procedura d’emergenza: trasfusioni, interventi e rianimazione.

Nonostante gli sforzi del personale medico, i danni causati dall’emorragia sono risultati irreversibili.

La donna è stata dichiarata morta il 1° maggio.

Un evento che ha trasformato un momento atteso e positivo in una tragedia improvvisa.

La denuncia del compagno e l’inchiesta

Il compagno della vittima ha presentato una denuncia-querela per presunto omicidio colposo ai carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno.

Un passaggio che segna l’apertura di un fronte giudiziario.

La Procura ha avviato accertamenti e disposto il sequestro della documentazione clinica. Sul corpo della donna sarà eseguita l’autopsia presso l’ospedale di Careggi.

L’obiettivo è chiarire se:

le procedure siano state corrette

ci siano stati ritardi o criticità

l’evento fosse evitabile

La posizione della Asl: “Applicati tutti i protocolli”

La Asl Toscana Centro ha parlato di un “evento sentinella”, avviando le procedure previste per la revisione del caso.

Secondo quanto dichiarato, l’équipe multidisciplinare – composta da ostetrici, anestesisti e chirurghi – avrebbe operato in modo continuo e coordinato, applicando tutti i protocolli previsti.

“L’imprevista insorgenza di ulteriori complicanze ha aggravato il quadro in maniera irreversibile”, si legge nella nota ufficiale.

L’azienda sanitaria ha inoltre garantito piena collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Cos’è l’emorragia post partum e perché è pericolosa

L’emorragia post partum è una delle complicanze più gravi del parto.

Secondo le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità:

può colpire tra il 5% e il 15% delle gravidanze

è responsabile di circa il 25% delle morti materne nel mondo

Si tratta di un evento raro ma potenzialmente letale, che può evolvere rapidamente.

Il fattore decisivo è la tempestività dell’intervento.

Una morte che solleva interrogativi

Non è il primo caso di decesso dopo il parto, ma ogni episodio riapre interrogativi profondi.

Qui c’è un elemento che colpisce più di altri: il parto era avvenuto regolarmente e le complicazioni sono arrivate dopo.

Un dettaglio che rende la vicenda ancora più difficile da comprendere per i familiari.

Ora sarà l’indagine a stabilire se si sia trattato di una complicanza inevitabile o se ci siano responsabilità.

Una risposta attesa, soprattutto da chi chiede di sapere cosa sia successo davvero in quelle ore decisive.