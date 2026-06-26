Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Luciana Capozzoli morta in casa, il dettaglio che ha fatto scattare il fermo del compagno

DiRedazione

Pubblicato: 26 Giu, 2026 - ore: 21:49 #Luciana Capozzoli, #Nocera Inferiore, #omicidio
Fermato il marito per la morte di Luciana Capozzoli a Nocera InferioreFermato il marito per la morte di Luciana Capozzoli a Nocera Inferiore

La morte di Luciana Capozzoli, la donna di 56 anni trovata senza vita nella sua abitazione di via Elia Di Florio, a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, entra in una nuova fase investigativa. Dopo una giornata di accertamenti, sopralluoghi e interrogatori, la Procura ha disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti del compagno settantenne della vittima.

Il provvedimento è stato emesso al termine di un lungo interrogatorio coordinato dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Secondo quanto emerso, gli investigatori avrebbero contestato all’uomo alcune contraddizioni emerse nel racconto fornito durante l’audizione.

Il 70enne, assistito dall’avvocato Sabato Romano, ha però respinto ogni accusa, ribadendo la propria estraneità ai fatti.

I segni sul corpo hanno cambiato il corso delle indagini

L’allarme era stato lanciato proprio dal compagno della donna, che aveva richiesto l’intervento dei soccorsi nelle prime ore della notte.

Quando il personale del 118 è arrivato nell’appartamento, per Luciana Capozzoli non c’era ormai più nulla da fare.

Durante i primi accertamenti, però, sarebbero emersi alcuni elementi che hanno immediatamente attirato l’attenzione del medico intervenuto e dei carabinieri.

In particolare sarebbero stati riscontrati segni nella zona del collo, circostanza che ha spinto gli investigatori a escludere, almeno in questa fase, la semplice ipotesi di un malore improvviso e ad approfondire ogni possibile scenario.

L’abitazione è stata posta sotto sequestro insieme alla salma, mentre gli specialisti dell’Arma hanno eseguito rilievi all’interno dell’appartamento per ricostruire quanto accaduto.

La Procura dispone il fermo del compagno

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, guidata dal procuratore Luigi Alberto Cannavale, mentre il fascicolo è seguito dal pubblico ministero Marco Fiorillo.

Nel corso della giornata gli investigatori hanno ascoltato il compagno della vittima per diverse ore, ricostruendo le ultime ore trascorse insieme alla donna e confrontando le sue dichiarazioni con gli elementi raccolti durante i sopralluoghi.

Al termine dell’interrogatorio è stato emesso il decreto di fermo di indiziato di delitto, con il conseguente trasferimento dell’uomo in carcere.

Si tratta di una misura cautelare adottata durante la fase delle indagini preliminari e che dovrà ora essere valutata dall’autorità giudiziaria nei tempi previsti dalla legge.

L’autopsia sarà decisiva per chiarire le cause della morte

L’attenzione degli investigatori è ora concentrata sull’esame autoptico, che verrà eseguito nelle prossime ore.

L’autopsia rappresenta infatti il passaggio fondamentale per stabilire con precisione quando sia avvenuto il decesso e soprattutto quale sia stata la causa della morte.

Gli accertamenti medico-legali dovranno verificare se i segni riscontrati sul corpo siano compatibili con una morte violenta oppure se possano essere riconducibili ad altre circostanze.

Parallelamente proseguono anche le attività investigative dei carabinieri, che stanno raccogliendo ulteriori testimonianze tra vicini di casa e persone che conoscevano la coppia.

Una città sotto choc mentre proseguono gli accertamenti

La notizia della morte di Luciana Capozzoli si è rapidamente diffusa in tutta Nocera Inferiore, dove la donna era conosciuta.

L’intero quartiere di via Elia Di Florio è rimasto per ore presidiato dalle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi scientifici e nelle attività investigative.

Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi dell’inchiesta. Saranno gli esiti dell’autopsia, insieme agli ulteriori accertamenti tecnici e investigativi, a chiarire definitivamente cosa sia accaduto nell’abitazione della coppia e quale sia stata l’esatta dinamica della morte della 56enne.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Tornavano a casa all’alba, poi il ribaltamento fatale: morti il 26enne Luigi Narciso, la madre e il compagno, l’ipotesi

Giu 26, 2026 Redazione
Attualità

Terremoto in Venezuela, la moglie del calciatore muore per salvare la figlia: il messaggio di Héctor Bello commuove il mondo

Giu 26, 2026 Redazione
Attualità Campania

Scomparso dopo essere uscito dal lavoro per una sigaretta, Mario Duchi è stato ritrovato: l’annuncio della famiglia

Giu 25, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Luciana Capozzoli morta in casa, il dettaglio che ha fatto scattare il fermo del compagno

Gossip e TV

Amadeus dice addio al Nove: cosa succede adesso e perché il suo futuro fa già discutere

Attualità

Tornavano a casa all’alba, poi il ribaltamento fatale: morti il 26enne Luigi Narciso, la madre e il compagno, l’ipotesi

Attualità

Terremoto in Venezuela, la moglie del calciatore muore per salvare la figlia: il messaggio di Héctor Bello commuove il mondo

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.