Tornavano a casa all’alba, poi il ribaltamento fatale: muore il 26enne Luigi Narciso con altri due giovani, spunta un’ipotesi

La tragedia tra Foggia e Manfredonia, Narciso era alla guida di un’Opel Corsa
Un viaggio di ritorno si è trasformato in una tragedia. Tre giovani hanno perso la vita all’alba di oggi in un drammatico incidente stradale sulla Statale 89, nel tratto che collega Foggia a Manfredonia, nei pressi della discesa di Santa Lucia.
Le vittime viaggiavano a bordo di un’Opel Corsa nera che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita improvvisamente di strada andando a schiantarsi contro il costone che costeggia la carreggiata prima di ribaltarsi più volte. Per i tre occupanti non c’è stato nulla da fare.
Chi sono le vittime
Alla guida dell’auto c’era Luigi Narciso, 26 anni, residente a Foggia. Il giovane avrebbe compiuto 27 anni nel prossimo mese di novembre.
Con lui viaggiavano un altro ragazzo e una giovane donna, entrambi di Manfredonia. Le loro generalità non sono state ancora rese note dalle autorità.
Secondo una prima ricostruzione, il gruppo stava rientrando verso Foggia dopo aver trascorso la notte fuori.
L’ipotesi del colpo di sonno
L’incidente si è verificato tra le 4.30 e le 5 del mattino.
Le prime ipotesi investigative portano a ritenere che il conducente possa essere stato colto da un colpo di sonno, perdendo così il controllo della vettura. L’auto avrebbe sbandato improvvisamente, andando a impattare contro il costone laterale della Statale 89 prima del violento ribaltamento.
Si tratta, al momento, di una delle piste al vaglio degli investigatori, mentre proseguono tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
I soccorsi e una scena devastante
L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanze, automedica ed elisoccorso, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. I tre giovani erano già morti quando i soccorritori sono arrivati.
Particolarmente complesso anche il lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, che hanno dovuto estrarre i corpi dalle lamiere della vettura, completamente distrutta dall’impatto.
Chi è intervenuto sul luogo della tragedia ha parlato di una scena devastante, con l’auto ridotta a un ammasso di lamiere.
Indagini in corso
I rilievi sono affidati ai carabinieri, che stanno cercando di stabilire le cause esatte dell’incidente.
Gli investigatori dovranno verificare se all’origine dello schianto vi siano stati un malore, un colpo di sonno, un’eccessiva velocità o altri fattori che abbiano provocato la perdita di controllo del veicolo.
Nel frattempo la circolazione lungo la Statale 89 è rimasta rallentata per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la rimozione del mezzo incidentato.
L’ennesima tragedia della strada riporta l’attenzione sulla sicurezza della viabilità in Capitanata, già segnata da numerosi incidenti mortali negli ultimi mesi.