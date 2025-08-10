Buon onomastico Chiara, oggi 11 agosto: immagini di auguri da condividere sui social, messa in diretta da Assisi

Oggi 11 agosto si festeggia Santa Chiara d’Assisi (nome d’origine Chiara Scifi). La fondatrice delle Clarisse fu preziosa collaboratrice di San Francesco d’Assisi ed è stata dichiarata da Pio XII, il 17 ottobre 1958, santa patrona della televisione e delle telecomunicazione. La vita di Chiara, fatta di sacrifici, preghiere e rinunce, viene raccontata da Tommaso da Celano subito dopo il processo di canonizzazione completato nel 1255 da Alessandro IV nella cattedrale di Anagni e due anni dopo la morte (1253 ad Assisi).

Di nobili origini fu educata ai principi cristiani dalla madre, dedita alle preghiere, alle orazioni, alla carità ed ai pellegrinaggi. Chiara ben presto seguì le orme della congiunta e, oltre a vestire panni umili, si adoperò per la beneficenza per i poveri. Fu attraverso il cugino, frate Rufino, che conobbe Francesco che le parlò della sua vita ispirata ai principi del Vangelo e riuscì a convincere la nobile Chiara a seguire il suo ideale ed a rinunciare ad un ricco matrimonio.

L’incontro con San Francesco, la regola di Santa Chiara

Un segnale importante che diede ulteriore forza e vigore alla sua parola. Secondo la leggenda la giovane manifestò a San Francesco la sua intenzione di intraprendere una vita di rinunce ed entrare in convento per diventare suora nonostante i piani della famiglia fossero diversi. Il frate le consigliò di recarsi ben vestita a messa il giorno della Domenica dell Palme per poi fuggire il giorno successivo.

Chiara così fece con la cerimonia di monacazione che avvenne alla Porziuoncola alla presenza dei frati che al termine del rito le tagliarono i capelli. Negli anni successivi Chiara chiese ed ottenne il privilegio dell’altissima povertà per San Damiano (prima da Innocenzo III e poi da Gregorio IX). Chiara, che nel 1212 aveva fondato l’ordine delle Badesse con Francesco, fu la prima donna a scrivere una regola religiosa attraverso la quale veniva ribadito che era proibito possedere qualsiasi tipo di proprietà (clicca qui per la preghiera di Santa Chiara).

Significato del nome. Il nome Chiara significa “luminosa, chiara, illustre, famosa”. Chiara è la santa protettrice di televisione e comunicazioni oltre che delle coccinelle.

Santa Chiara, messa in diretta streaming dalla Basilica di Assisi: ecco dove vederla

Diretta streaming. Questa mattina sarà possibile assistere alla Santa Messa in diretta streaming dalla Basilica di Santa Chiara di Assisi, in programma alle 11:00, collegandosi al sito Maria Vision Italia (clicca qui per la diretta) o in alternativa al Canale YouTube Santuario San Michele (clicca qui per la diretta).

Buon onomastico Chiara 11 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri. Di seguito alcune clip, gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare via oggi 11 agosto via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Chiara.