Matelica, si sente male mentre guida e accosta l’auto: morto Luciano Dolce, aveva 76 anni

L’uomo, residente a Esanatoglia, è stato colto da un malore mentre percorreva la strada Muccese
Una tragedia ha scosso nel pomeriggio di oggi Matelica, in provincia di Macerata. Luciano Dolce, 76 anni, residente a Esanatoglia, ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era alla guida della sua automobile lungo la strada Muccese.
L’anziano è riuscito a mantenere il controllo del veicolo e ad accostare a bordo carreggiata nel tentativo di chiedere aiuto, evitando conseguenze ancora più gravi per gli altri automobilisti.
Il malore mentre percorreva la strada Muccese
Secondo una prima ricostruzione, Luciano Dolce stava viaggiando lungo la strada Muccese, nel territorio di Matelica, quando ha iniziato ad avvertire un forte malessere.
Resosi conto della situazione, il 76enne ha accostato l’auto sul ciglio della strada per chiedere aiuto. Alcuni presenti hanno immediatamente allertato il numero unico per le emergenze.
Inutili i soccorsi del 118
Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno avviato tutte le manovre di rianimazione.
Nonostante il tempestivo intervento dell’equipe medica, per Luciano Dolce non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.
I carabinieri e il nullaosta ai funerali
Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti di rito per ricostruire l’accaduto.
L’autorità competente ha già rilasciato il nullaosta per i funerali, ritenendo il decesso compatibile con un malore improvviso.
La camera ardente
La salma di Luciano Dolce sarà composta da domani nella casa del commiato dell’impresa funebre Pittori di Matelica, dove parenti, amici e conoscenti potranno rendergli l’ultimo saluto.
La notizia della scomparsa del 76enne ha suscitato profondo cordoglio sia a Esanatoglia, dove risiedeva, sia nella vicina Matelica, comunità nelle quali era molto conosciuto.