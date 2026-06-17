La 25enne trovata morta in un hotel a Cinisello Balsamo

La giovane, di origine dominicana, è stata trovata senza vita

Proseguono le indagini sulla morte della 25enne di origine dominicana trovata senza vita nella mattinata di oggi all’interno di una camera d’albergo a Cinisello Balsamo, nel Milanese. La Polizia di Stato è impegnata nell’identificazione e nella ricerca dell’uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane e che, al momento del ritrovamento del corpo, non era più presente.

La Procura di Monza ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso.

Il ritrovamento del corpo

L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando il personale addetto alle pulizie è entrato nella camera per sistemarla e ha trovato la giovane priva di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, e gli investigatori della Squadra Mobile, che hanno immediatamente avviato i rilievi all’interno della stanza.

Si cerca l’uomo che era con lei

Dai registri della struttura è emerso che la camera era stata prenotata dalla donna insieme a un uomo, attualmente irreperibile.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la natura del rapporto tra i due, gli ultimi movimenti e l’orario in cui l’uomo avrebbe lasciato l’albergo.

Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell’hotel di Cinisello Balsamo e della zona circostante, ora al vaglio della polizia.

Le ipotesi al vaglio della Procura

All’interno della camera sono state trovate tracce di cocaina e alcolici.

Secondo quanto riferito dal procuratore di Monza, Claudio Gittardi, al momento nessuna ipotesi investigativa è esclusa. Tra gli scenari presi in considerazione vi sono un possibile decesso legato all’assunzione di sostanze oppure un’altra causa che dovrà essere chiarita dagli accertamenti medico-legali.

Dal primo esame esterno sul corpo non sarebbero emersi evidenti segni di violenza, ma saranno gli esami autoptici a fornire risposte più precise.

Attesa per l’autopsia

L’autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore dalla Procura di Monza, rappresenterà un passaggio decisivo per stabilire le cause della morte della giovane.

Nel frattempo la Polizia di Stato prosegue le ricerche dell’uomo che aveva preso la camera con la vittima e continua ad acquisire immagini, testimonianze ed elementi utili per ricostruire con precisione le ultime ore trascorse dalla 25enne.