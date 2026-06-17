Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Donna di 25 anni trovata morta in hotel a Cinisello Balsamo: si cerca l’uomo che aveva preso la stanza con lei

DiRedazione

Pubblicato: 17 Giu, 2026 - ore: 22:03 #Cinisello Balsamo, #cronaca
La 25enne trovata morta in un hotel a Cinisello BalsamoLa 25enne trovata morta in un hotel a Cinisello Balsamo

La giovane, di origine dominicana, è stata trovata senza vita

Proseguono le indagini sulla morte della 25enne di origine dominicana trovata senza vita nella mattinata di oggi all’interno di una camera d’albergo a Cinisello Balsamo, nel Milanese. La Polizia di Stato è impegnata nell’identificazione e nella ricerca dell’uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane e che, al momento del ritrovamento del corpo, non era più presente.

La Procura di Monza ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso.

Il ritrovamento del corpo

L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando il personale addetto alle pulizie è entrato nella camera per sistemarla e ha trovato la giovane priva di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, e gli investigatori della Squadra Mobile, che hanno immediatamente avviato i rilievi all’interno della stanza.

Si cerca l’uomo che era con lei

Dai registri della struttura è emerso che la camera era stata prenotata dalla donna insieme a un uomo, attualmente irreperibile.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la natura del rapporto tra i due, gli ultimi movimenti e l’orario in cui l’uomo avrebbe lasciato l’albergo.

Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell’hotel di Cinisello Balsamo e della zona circostante, ora al vaglio della polizia.

Le ipotesi al vaglio della Procura

All’interno della camera sono state trovate tracce di cocaina e alcolici.

Secondo quanto riferito dal procuratore di Monza, Claudio Gittardi, al momento nessuna ipotesi investigativa è esclusa. Tra gli scenari presi in considerazione vi sono un possibile decesso legato all’assunzione di sostanze oppure un’altra causa che dovrà essere chiarita dagli accertamenti medico-legali.

Dal primo esame esterno sul corpo non sarebbero emersi evidenti segni di violenza, ma saranno gli esami autoptici a fornire risposte più precise.

Attesa per l’autopsia

L’autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore dalla Procura di Monza, rappresenterà un passaggio decisivo per stabilire le cause della morte della giovane.

Nel frattempo la Polizia di Stato prosegue le ricerche dell’uomo che aveva preso la camera con la vittima e continua ad acquisire immagini, testimonianze ed elementi utili per ricostruire con precisione le ultime ore trascorse dalla 25enne.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

14enne trovata morta a Foz do Iguaçu, le ultime grida di Iasmyn e i dettagli raccapriccianti della macabra scoperta

Giu 17, 2026 Redazione
Attualità

Garlasco, ricoverata la madre di Andrea Sempio: cosa è successo e come sta, i legali: ‘Abbassiamo i toni’

Giu 17, 2026 Giuseppe D'Alto
Attualità

Lavinia muore a soli 4 mesi dopo un malore all’asilo nido: choc a Castrignano del Capo, disposta l’autopsia

Giu 17, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Donna di 25 anni trovata morta in hotel a Cinisello Balsamo: si cerca l’uomo che aveva preso la stanza con lei

Attualità

14enne trovata morta a Foz do Iguaçu, le ultime grida di Iasmyn e i dettagli raccapriccianti della macabra scoperta

Attualità

Garlasco, ricoverata la madre di Andrea Sempio: cosa è successo e come sta, i legali: ‘Abbassiamo i toni’

Attualità

Lavinia muore a soli 4 mesi dopo un malore all’asilo nido: choc a Castrignano del Capo, disposta l’autopsia

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.