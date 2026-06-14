Schianto frontale all’alba sulla Statale 77: muoiono Christian Perugini e il calciatore Nicolas Calabrese

Nicolas Calabrese e Christian Perugini

La tragedia tra Corridonia e Morrovalle in un tratto interessato da un cantiere, quattro giovani sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Torrette

Un impatto violentissimo, due vittime e quattro giovani feriti gravemente. È il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto all’alba lungo la superstrada 77 Val di Chienti, nel tratto compreso tra Corridonia e Morrovalle, in provincia di Macerata.

Lo schianto si è verificato intorno alle 5.45 in corrispondenza del chilometro 94,90, in una zona interessata da lavori stradali e da un cambio di carreggiata. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, una Lancia Musa e una Fiat Punto si sono scontrate frontalmente.

A perdere la vita sono stati Christian Perugini, 41 anni, residente a Morrovalle, che viaggiava da solo sulla Lancia Musa, e Nicolas Calabrese, 20 anni, di Macerata, che si trovava sul sedile del passeggero della Fiat Punto insieme ad altri quattro amici.

Quattro ragazzi ricoverati in gravi condizioni

A bordo della Fiat Punto viaggiavano cinque giovani. Alla guida c’era il 20enne Daniele Francalancia, rimasto gravemente ferito e sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

Molto gravi anche le condizioni del 21enne Giorgio Franceschini, anche lui operato nelle ore successive all’incidente. Feriti inoltre i due 21enni Michele Calcagni e Simone Bracaccini, entrambi trasportati in ospedale insieme agli altri occupanti del veicolo.

L’impatto è stato devastante: una delle auto è finita sulla carreggiata chiusa per il cantiere, mentre l’altra è terminata contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area.

Dolore per Nicolas Calabrese

La notizia della morte di Nicolas Calabrese ha profondamente colpito la comunità maceratese e il mondo dello sport locale.

Il giovane era un calciatore della Vr Macerata e in passato aveva vestito anche la maglia dell’Aurora Treia. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dalle società sportive che lo avevano visto crescere.

“Non sarà ricordato soltanto come un atleta, ma come una presenza sincera e preziosa, capace di lasciare un segno nel cuore di tutti noi”, ha scritto la Vr Macerata nel messaggio dedicato al giovane difensore.

Anche l’Aurora Treia ha ricordato Nicolas come un ragazzo educato, corretto e sempre disponibile, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua improvvisa scomparsa.

La comunità in apprensione per i feriti

I quattro ragazzi coinvolti nell’incidente sono molto conosciuti a Macerata. Alcuni di loro hanno praticato sport a livello agonistico tra calcio, atletica e nuoto.

Nelle ultime ore numerosi amici, compagni di squadra e familiari si sono recati all’ospedale di Torrette per stare vicino ai giovani ricoverati e alle rispettive famiglie.

Anche il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, ha espresso il cordoglio della città e la vicinanza ai familiari delle vittime e dei feriti, auspicando che i ragazzi ancora ricoverati possano vincere la loro difficile battaglia.

Le indagini sulla dinamica dello schianto sono ora affidate alla Polizia Stradale, che dovrà chiarire le cause del tragico frontale.