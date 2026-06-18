Alessandro Minnucci ritrovato vivo dopo quasi 24 ore: decisiva la bicicletta abbandonata

Alessandro Minnucci

Il 47enne era scomparso da casa con la sua bicicletta, decisivo il ritrovamento del mezzo a Borgonara

Si sono concluse con un lieto fine le ricerche di Alessandro Minnucci, il 47enne scomparso da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L’uomo è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, dopo circa 24 ore di intense ricerche che hanno impegnato carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori specializzati.

Al momento del ritrovamento era stanco e in stato confusionale, ma vivo. È stato immediatamente affidato al personale del 118 per gli accertamenti sanitari.

Il ritrovamento nei boschi tra Anguillara e Trevignano

Alessandro Minnucci è stato individuato in una zona boschiva della località Borgonara, lungo la strada Trevignanese, tra Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, a circa due chilometri dal centro abitato.

Le ricerche erano rese particolarmente difficili dalla fitta vegetazione, ma l’intervento coordinato dei soccorritori ha consentito di localizzare il 47enne intorno alle 12.30.

Decisiva la bicicletta trovata a Borgonara

Un elemento fondamentale per indirizzare le operazioni è stato il ritrovamento della bicicletta blu utilizzata da Minnucci, rinvenuta nei pressi del campo sportivo Borgonara.

L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione senza portare con sé il telefono cellulare, rendendo impossibile qualsiasi localizzazione tramite GPS. Gli investigatori hanno quindi ricostruito i suoi spostamenti grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul territorio.

Mobilitata tutta la comunità di Anguillara

Alle operazioni hanno partecipato i Carabinieri della Compagnia di Bracciano, guidati dal capitano Simone Notaro, i militari della stazione di Anguillara Sabazia e i Vigili del Fuoco di Bracciano.

In campo anche gli specialisti del Soccorso Speleo Alpino Fluviale (SAF), i nuclei di Topografia Applicata al Soccorso, i droni e il Soccorso Alpino, che hanno battuto palmo a palmo l’area boschiva.

Anche la comunità di Anguillara si è mobilitata attraverso i social network e il passaparola, condividendo l’appello lanciato dal fratello Roberto per raccogliere eventuali segnalazioni.

Le fake news durante le ricerche

Nelle ore più difficili si era diffusa anche la falsa notizia del ritrovamento di un cadavere, subito smentita dalle autorità. Una voce infondata che aveva aumentato ulteriormente l’angoscia dei familiari e di quanti stavano seguendo le ricerche.

Il ritrovamento di Alessandro Minnucci ha fortunatamente posto fine a una lunga giornata di apprensione, consentendo ai suoi cari di riabbracciarlo dopo ore di paura.