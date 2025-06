Tragedia a Mondragone: Luigi Petrella muore a 16 anni in un incidente, caccia all’auto pirata

Luigi Petrella

Luigi Petrella muore a 16 anni: colpito da un’auto pirata

Una tragedia immensa ha colpito Mondragone, in provincia di Caserta. Luigi Petrella, un ragazzo di appena 16 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 26 giugno. Il giovane stava probabilmente tornando a casa in sella al suo scooter Honda, quando è stato travolto da un’auto che, secondo le ricostruzioni, non si è fermata a prestare soccorso.

Il fatto è avvenuto in via Padule, una strada urbana del comune domizio. Quando i carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente, hanno trovato solo lo scooter del ragazzo a terra: l’altra auto era già sparita. Luigi è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove purtroppo è deceduto nella notte.

Indagini in corso: si cerca l’auto pirata

I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone stanno lavorando senza sosta per identificare il responsabile dell’incidente. Le prime analisi indicano un probabile impatto con un altro veicolo, che avrebbe poi fatto perdere le proprie tracce. Le telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei residenti sono al centro delle indagini.

Non si esclude alcuna ipotesi, ma la pista principale resta quella di un’auto pirata che ha causato l’incidente e poi è fuggita, lasciando Luigi agonizzante sull’asfalto.

Il cordoglio del sindaco e della scuola

Il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, ha annunciato la tragica notizia con un post commosso su Facebook:

“Non esistono parole, gesti, silenzi. È un dolore che fa scoppiare mente e cuore. Il mio pensiero va alla famiglia distrutta dal dolore e a Luigi, un ragazzo meraviglioso della nostra terra”.

Luigi era studente dell’Istituto Nautico Caboto di Gaeta, che ha voluto ricordarlo con un messaggio carico di dolore:

“La famiglia del Caboto si stringe con immenso dolore attorno ai cari di Luigi Petrella, studente della classe 3D, la cui vita è stata spezzata troppo presto”.

Anche il Partito Democratico di Castel Volturno ha espresso vicinanza alla famiglia, in particolare alla consigliera comunale Anastasia Petrella, zia del giovane:

“Ci stringiamo attorno alla nostra cara consigliera per la tragica perdita del giovane Luigi, volato via troppo presto all’età di soli 16 anni”.

Un altro giovane grave a Napoli

Nella stessa notte un altro gravissimo incidente ha coinvolto un giovane 18enne a Napoli, all’intersezione tra Via Emilio Scaglione e Via Marco Rocco di Torrepadula. Il ragazzo, alla guida di un motociclo, si è scontrato violentemente con una Fiat Idea condotta da un 20enne.

Trasportato all’ospedale Cardarelli, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano critiche.

Una scia di dolore che colpisce due città

Due giovani vite colpite dalla tragica leggerezza sulla strada, due comunità sotto shock. A Mondragone e Napoli si chiede giustizia e si riflette sull’ennesima strage silenziosa che coinvolge adolescenti su scooter, troppo spesso vittime di imprudenze altrui.