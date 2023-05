Rosario Madonna di Fatima 13 maggio: preghiera e dove vederlo in diretta tv e streaming

Il Rosario in diretta dal Santuario Nostra Signora di Fatima per celebrare oggi 13 maggio la ricorrenza dell’apparizione della Madonna di Fatima ai tre pastorelli. Il 13 maggio 1917 Lucia, 10 anni, Giacinta, anni 7 e Francisco, 9 anni, raccontarono un evento straordinario ai loro genitori. I tre piccoli videro apparire al loro cospetto una signora vestita di bianco scendere da una nube con il rosario in mano.

Le apparizioni a tre pastorelli il 13 maggio 1917

La Beata Vergine diede appuntamento ai tre pastorelli ad ogni 13 del mese fino ad ottobre nel corso della quale ha rivelato la fine del guerra del 15-18 e annunciato che il mondo sarebbe stato presto coinvolto in nuovo grande conflitto ancora più devastante e doloroso.

Inoltre la Beata Vergine preannunciò un evento eccezionale ed in occasione dell’ultima apparizione (il 13 ottobre), numerosi fedeli furono testimoni del miracolo del sole. In una giornata uggiosa e piovosa all’improvviso uno squarciò di sole si fece largo tra le nuvole ed illuminò la zona dove erano posizionati i tre pastorelli.

Preghiera per chiedere una grazia

Il culto della Madonna di Fatima fu autorizzato solo nel 1930 mentre nel 1967 Paolo VI fece visita al santuario costruito nella località portoghese in onore della Beata Vergine. Un gesto che fu interpretato come un segnale di riconoscimento della Chiesa a quanto era accaduto tra 13 maggio e il 13 ottobre del 1917 a Fatima. Custodisci la nostra vita fra le tue braccia, guida tutti noi nel cammino della santità”. Di seguito la preghiera per chiedere una grazia alla Madonna di Fatima.

Madonna di Fatima, le dirette sul canale YouTube del Santuario di Fatima

Tante le iniziative in tutta Italia per celebrare la Beata Vergine oggi, 13 maggio, in occasione della ricorrenza della Madonna di Fatima sarà possibile seguire le celebrazioni on line in diretta sul canale YouTube Stream em direto de Santuário de Fátima. Alle 10:00 è prevista una messa nel Piazzale di Preghiera mentre alle 18:30 sarà trasmesso il Rosario, nella Cappellina delle Apparizioni, alle 21:30 il Rosario alla Cappellina delle Apparizioni e processione con le candele, nella Piazzale di Preghiera.

Dirette sono previste anche sulla pagina Facebook Missione Madonna di Fatima. Prevista la diretta dal Santuario internazionale di Fatima anche su Telepace dalle 10:00 mentre su Tv 2000, in occasione della festa della Vergine di Fatima, trasmetterà sabato 13 maggio la Messa delle ore 8.30 dalla Chiesa della Madonna di Fatima in Villa Caldari – Ortona (Chieti), presieduta da Mons. Emidio Cipollone, Arcivescovo di Lanciano – Ortona. In seconda serata il documentario Fatima. L’ultimo mistero