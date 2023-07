Madre e figlio morti a Barletta, il giallo sul giorno del decesso: ustioni sul corpo del 53enne

La procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per far luce sulla morte della 73enne Raffaella Angela Dimiccoli e di suo figlio 53enne Michele Caporusso, trovati senza vita nella propria abitazione in via delle Belle arti a Barletta. Probabilmente erano morti da almeno quattro o cinque giorni.

Subito dopo la tragica scoperta si sono registrati momenti di tensioni tra il fratello di Raffaella Angela Dimiccoli e il marito di quest’ultima. Il cognato gli ha chiesto con toni concitati dove si trovasse e come fosse possibile che dopo diversi giorni giorni non si fosse reso conto del decesso dei congiunti

Il pm Francesco Aiello ha disposto l’autopsia che dovrà determinare cause e a quanto risale la morte di madre e figlio. A stabilirlo sarà il dottor Antonio de Donno dell’istituto di medicina legale del policlinico di Bari, che eseguirà l’esame autoptico completo anche di esami tossicologici e istologici.

Secondo quanto si apprende, infatti, il corpo del 53enne pare presentasse delle ustioni causate da una sostanza caustica, mentre in un’altra stanza c’era la madre, riversa su un fianco. Entrambi non presentavano, almeno in apparenza, nessuna ferita d’arma da fuoco o da taglio.

I corpi esanimi di madre e figlio sono stati ritrovati dal marito della donna che era in campagna da alcuni giorni con l’altro loro figlio. Dopo l’allarme sono arrivati ​​sul posto i carabinieri, che procedono alle indagini per far luce sulla vicenda