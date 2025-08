Buon onomastico Lidia oggi 3 agosto: immagini di auguri da condividere

Si festeggia oggi, 3 agosto, Santa Lidia di Tiatira, convertita al cristianesimo da San Paolo e venerata dalla chiesa cattolica (in alternativa si festeggia anche il 20 maggio). Secondo quanto viene raccontato da San Luca negli Atti degli Apostoli l’incontro tra la commerciante di stoffe pregiate, originaria di Tiatira (Asia), e San Paolo avviene a Filippi, la prima città europea visitata daòl discepolo di Gesù.

Convertita al cristianesimo da San Paolo

Lidia, benestante e intraprendente, si riuniva con le altre donne ebree e si recava a pregare al fiume probabilmente per la mancanza di una sinagoga. San Luca evidenzia l’attenzione e la curiosità prestata dalla donna nell’ascoltare: “Il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo”. In buona sostanza Lidia non si limitava ad ascoltare il Vangelo, ma lo applicava. Con grande determinazione e generosità convinse gli Apostoli ad essere ospitati dalla commerciante di porpora. ” Dopo esser stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò: “Se avete giudicato ch’io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa”. E ci costrinse ad accettare” – scrive Luca negli Atti degli Apostoli. Nel Martirologio Romano viene introdotta da Cesare Baronio alla data del 3 agosto con revisione nel 2001 che la colloca al 20 maggio.

Significato del nome. Il nome deriva dal greco Lydia (regione dell’Asia minore collocata nelle attuali province turche di Manisa e l’entroterra di Smirne), e significa “donna abitante della Lidia.

