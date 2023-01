Uccide la madre 85enne in provincia di Arezzo, chiama i carabinieri e scoppia in lacrime

“Ho ammazzato mia mamma venite” – intorno all’1:15 del 14 ottobre la drammatica telefonata al 112 del 47enne Manuele Andreini, residente in una villetta in collina in località Calbenzano a Subbiano, in provincia di Arezzo.

Tragedia a Calbenzano di Subbiano: il 47enne Manuele Andreini ha ucciso la madre

Secondo una prima ricostruzione l’operaio con problematiche psichiche ha soffocato con un cuscino l’85enne Assunta Andreini che si trovava supina nel letto per futili motivi. Subito dopo l’uomo ha contattato i carabinieri per confessare quanto aveva appena fatto.

Al telefono, come precisato dagli uomini dell’Arma, è scoppiato a piangere consapevole che aveva ucciso la donna che l’aveva messo al mondo. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato l’anziana sul letto ormai priva di vita.

L’uomo soffriva di disturbi psichici, Assunta Andreini soffocata con un cuscino

Manuele Andreini è stato prima in ospedale e poi in caserma prima di essere trasferito al carcere di Sollicciano mentre nelle prossime ore si terrà l’udienza di convalida. Visto la delicata situazione psicologica in cui versava il 47enne si procederà ad accertamenti sulla capacità di intendere e di volere dell’uomo residente a Subbiano. Prima dell’aggressione mortale non sembra ci sia stato un litigio. L’inchiesta è seguita dal pm Francesca Eva che ha disposto l’autopsia.