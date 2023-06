Madre di 4 figli uccisa in Florida dalla vicina: non sopportava che giocassero davanti casa

Una madre originaria della Florida è stata uccisa dalla vicina con il quale da due anni e mezzo c’erano contrasti perché i suoi figli spesso giocavano sul suo prato. Ajike Owens, 35enne mamma di 4 figli, è stata uccisa ad Ocala (Stati Uniti), a 110 chilometri da Orlando.

Ocala, la 35enne Ajike Owens aveva bussato alla porta delle vicina che aveva lanciato dei pattini contro i figli

Secondo la ricostruzione dello sceriffo della contea di Marion Billy Woods, nel corso della conferenza stampa di lunedì 5 giugno, le forze dell’ordine sono stati contattati per un intervento per violazione di domicilio nella serata di venerdì 2 giugno. Una volta sul posto hanno trovato Ajike Owens con profonde ferite da arma da fuoco. La donna è stata portata in un vicino ospedale dove è deceduta. Sembra che i figli della 35enne stessero giocando sul prato vicino all’appartamento della vicina quando quest’ultima ha prima urlato e poi ha lanciato un paio di pattini che ha colpito uno dei bambini.

Quando Ajike Owens ha affrontato la donna nel suo appartamento ne è seguita una discussione al culmine della quale la donna ha sparato. Appena avranno ricevuto il necessario supporto psicologico saranno ascoltati i figli della vittima. Quindi la maggior parte delle informazioni in possesso degli agenti proviene dal tiratore, ha detto Woods. “C’era molta aggressività da parte di entrambi, avanti e indietro”, ha detto Wood il tiratore agli investigatori.

La vittima aveva anche chiesto alla vicina la restituzione dell’iPad del figlio

La madre di Owens, Pamela Dias, chiede giustizia per la figlia, uccisa barbaramente sotto gli occhi dei nipoti. “Non aveva armi. Non rappresentava una minaccia imminente per nessuno”. Sembra tra l’altro che la vicina avesse preso anche l’iPad che uno dei ragazzini aveva accidentalmente lasciato nel suo giardino e che avesse bussato alla porta per recuperarlo oltre che per chiedere spiegazioni per i pattini lanciati contro i figli.