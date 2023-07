Manfredonia, fratellini di 6 e 7 anni trovati morti in una vasca alta 3 metri: la tragica ipotesi

Sono stati rinvenuti privi di vita nella notte i due fratellini, Daniel e Stefan di 6 e 7 anni, scomparsi a Manfredonia, in provincia di Foggia, nel pomeriggio di martedì 11 luglio.

I bambini si sarebbero allontanati mentre i genitori riposavano

I piccoli si erano allontanati dalla propria abitazione, nelle campagne confinanti con Zapponeta, in contrada Fonterosa, mentre i genitori stavano riposando. Al risveglio non li hanno trovati e dopo averli cercati dappertutto hanno lanciato l’allarme.

Le ricerche dei fratellini di origine rumena si sono concentrate sui canali di irrigazione di un’azienda agricola della zona. Quando sono state rinvenute le ciabattine a bordo della vasca si è temuto per il peggio.

I due piccoli sono stati ritrovati da Vigili del fuoco e sommozzatori, giunti da Bari, in un vascone di 40 metri per 40 e con una profondità di circa 3 metri. “Un drammatico intervento” – ha riferito Il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari.

Il ritrovamento delle ciabattine davanti a una vasca di irrigazione a Fonterosa, forse volevano fare il bagno per refrigerarsi

La zona, in contrada Fonterosa (Manfredonia), è scarsamente illuminata e sul posto i soccorritori hanno utilizzato le fotocellule. Secondo una prima ricostruzione i due bambini si sarebbero gettati nella vasca con l’intento di fare un bagno per cercare refrigerio credendo fosse una piscina. Saranno comunque gli inquirenti a ricostruire l’esatta dinamica. Il pm, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, disporrà l’autopsia sui due corpi.