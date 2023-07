Barbara d’Urso potrebbe tornare già a settembre in tv: in quale programma la vedremo

Urbano Cairo ha smentito di essere in trattativa con Barbara d’Urso ma al di là dell’ipotesi La7 e, dopo l’addio a Pomeriggio 5, Carmelita potrebbe tornare presto in tv.

Barbara d’Urso, la Rai tratta per averla come ospite della prima puntata di Domenica In

Secondo l’indiscrezione del quotidiano Il Tempo la conduttrice televisiva potrebbe essere l’ospite del talk di punta della Rai. La tv di Stato starebbe corteggiando l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 per partecipare alla puntata d’apertura di Domenica In. Un’indicazione che sarebbe arrivata da Mara Venier che vorrebbe iniziare con il botto. Tra le due signore della tv c’è stato sempre un buon feeling ma l’operazione è tutt’altro che agevole.

Il rapporto di amicizia tra Mara Venier e Carmelita, serve il via libera di Mediaset

Barbara d’Urso è sotto contratto con Mediaset fino al 31 dicembre ed avrebbe bisogno del via libera del Biscione per partecipare allo storico talk della domenica pomeriggio di Rai 1. Ad inizio carriera la conduttrice televisiva è stata valletta di Domenica In con Pippo Baudo alla conduzione. Un ritorno alle origini con la speranza magari di ritornare in Viale Mazzini dalla porta principale.