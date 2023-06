Aereo precipita nella foresta amazzonica: 4 bambini trovati vivi dopo 40 giorni di ricerche (VIDEO)

Quattro bambini, tra cui un neonato, sono sopravvissuti in Colombia a un incidente aereo e sono rimasti soli per 40 giorni nella giungla amazzonica.

Il Cessna a bordo del quale viaggiavano i 4 fratelli è precipitato il 1° maggio, il più piccolo ha 11 mesi

Secondo la ricostruzione dei media locali l’incidente è avvenuto nelle prime ore del 1° maggio quando il Cessna monomotore ad elica con a bordo sei passeggeri e un pilota dichiarò un’emergenza per un’avaria al motore. Dopo poco il piccolo veicolo è scomparso dai radar. Due settimane dopo l‘incidente, il 16 maggio, una squadra di ricerca ha trovato l’aereo in una fitta macchia della foresta pluviale e ha recuperato i corpi dei tre adulti a bordo, ma dei bambini, quattro fratelli tra gli 11 mesi e i 13 anni per 40 giorni, non c’era traccia.

L’esercito ha intensificato le ricerche nell’area ed ha inviato 150 soldati supportati dalle unità cinofile. Al fianco dei militari anche decine di volontari delle tribù indigene. Durante la ricerca, in un’area in cui la visibilità è fortemente limitata dalla nebbia e dal fitto fogliame, i soldati sugli elicotteri hanno lasciato cadere scatole di cibo nella giungla, sperando che aiutasse a sostenere i bambini. Durante le operazioni di perlustrazione i soccorritori hanno usato altoparlanti per far ascoltare ai piccoli un messaggio registrato dalla nonna dei fratelli per rassicurarli.

Nell’incidente sono decedute tre persone, il presidente della Colombia: ‘Sono figli della giungla’

La lieta notizia nella giornata di venerdì 9 giugno quando il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha confermato che i quattro bimbi erano stati individuati da uno dei cani impiegati nelle ricerche e salvati. I funzionari non hanno detto a che distanza fossero i bambini dal luogo dell’incidente quando sono stati trovati. Ma che le squadre stavano cercando all’interno di un 4.

Raggio di 5 chilometri dal sito in cui il piccolo aereo è precipitato. I soldati sono riusciti a rintracciare i piccoli anche grazie alle numerose impronte rinvenute con dei pezzi di pannolini ed un biberon. “Sono figli della giungla, li ha salvati” – ha detto il presidente della Colombia nel commentare il miracoloso recupero dei quattro bambini.