Manfredonia, scontro tra moto e auto in Viale Miramare: muore geometra 50enne

Un geometra di 50 anni, Ercole Danilo Telera, è morto a Manfredonia, in provincia di Foggia, per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 maggio in Viale Miramare.

Il 50enne avrebbe perso il controllo della moto, per cause in corso d’accertamento, finendo contro un’auto all’altezza della Lega Navale. Inutili i soccorsi. Sul posto, il personale del 118, con due ambulanze, che ha tentato invano di rianimare Ercole Danilo Telera. Indagano gli agenti della polizia locale di Manfredonia e del commissariato.