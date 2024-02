Tre bambini trovati morti nella casa degli orrori di Bristol: arrestata 42enne

Tre bambini piccoli, di cui uno di soli 10 mesi, sono stati trovati morti in quella che è già stata ribattezza la casa degli orrori nella città inglese di Bristol. Il piccolo, Mohamed Al Fil Bashh, aveva solo 10 mesi. Con lui sono deceduti il fratello Fares di 10 anni e alla sorella Jory di sette anni.

Strage a Bristol: trovati morti tre bimbi nel sobborgo di Sea Mills, il più piccolo ha 10 mesi

Una donna di 42 anni è stata arrestata con l’accusa di omicidio. Ne dà notizia la BBC, secondo cui è stata arrestata con l’accusa di omicidio una donna di 42 anni. Secondo quanto riferito, il padre dei bambini sarebbe stato precedentemente arrestato per violenza domestica. Gli investigatori della polizia hanno detto che gli agenti erano stati recentemente in contatto con la famiglia. La polizia era stata chiamata dopo la mezzanotte nel sobborgo di Sea Mills da qualcuno preoccupato per quanto stava avvenendo all’interno dell’abitazione.

L’ispettrice a capo delle indagini, Vicks Hayward-Melen, ha affermato che si è trattato di un incidente “isolato” e che non esiste alcuna minaccia per la comunità. “Ora verranno effettuati esami forensi post mortem sui bambini per stabilire la causa della morte. È importante non fornire ulteriori dettagli al riguardo finché non saranno state eseguite le opportune procedure.

I piccoli Fares e Joury

Arrestata 42enne, il papà dei piccoli era finito in manette per violenza domestica

“La morte di bambini così piccoli è un grande shock e quanto accaduto ha avuto un profondo impatto su tutti noi della polizia”- ha aggiunto. Si prospetta quindi l’ipotesi di un tragico caso di violenza domestica. I vicini hanno detto che i due bambini più grandi frequentavano la scuola elementare locale di Sea Mills.

Foto e video strazianti mostrano i bambini che si divertono insieme prima di essere “assassinati”. In un filmato si può vedere Fares cantare e suonare un ukulele rosso. Viene raggiunto da sua sorella Joury, che gli mette un soffice cappello rosa e balla sul divano.