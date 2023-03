Roma, ucciso lo chef Manuel Costa: il killer fa ritrovare il cugino di Floriana Secondi nella sua auto

“L’ho ucciso in auto ed ho lasciato lì la pistola”. Fabio Giaccio, 43enne originario di Napoli, si è presentato alle 19:40 di venerdì 10 marzo in commissariato ed ha raccontato di aver ucciso lo chef Manuel Costa, nome d’arte di Emanuele Costanza, titolare dell’Osteria degli Artisti in via Germano Sommeiller, a Roma.

Manuel Costa è stato ucciso davanti all’Osteria degli Artisti in via Sommelier

Il locale era stato aperto da Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello 3 ed ex naufraga de l’Isola dei Famosi, diversi anni fa ed ora era gestito dal cugino. Misteriosi al momento i motivi dell’omicidio consumatosi nella zona di Santa Croce in Gerusalemme. Gli uomini della squadra Mobile si sono recati sul posto ed hanno effettivamente trovato Manuel Costa nella sua Mercedes privo di vita. La vettura era parcheggiata davanti al locale. All’interno dell’auto è stata rinvenuta l’arma del delitto.

Si è costituito 43enne napoletano: ‘L’ho ucciso nella sua auto’, il post di Floriana Secondi

Sul posto gli agenti della Polizia scientifica per i rilievi del caso e per i riscontri rispetto a quanto raccontato da Fabio Giaccio al momento della confessione. Da verificare anche se l’uomo abbia agito da solo o siano coinvolte anche altre persone nel delitto. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il rapporto tra il killer e la vittima per verificare i contorni dell’accaduto. Floriana Secondi ha manifestato su Instagram la sua rabbia per quanto accaduto al cugino. “Togliere la vita a un padre di 4 figli, sei un essere spregevole”.