Maracalagonis, madre e figlio trovati morti in casa: la nuova ipotesi dopo i primi accertamenti

Marco Durzu e Teresa Vacca

Teresa Vacca e Marco Durzu potrebbero essere morti per una morte asfittica

Emergono nuovi elementi sulla morte di Teresa Vacca, 82 anni, e del figlio Marco Durzu, 58, trovati senza vita nella loro abitazione di via San Giovanni, a Maracalagonis, in Sardegna. I primi accertamenti eseguiti dal medico legale aprono infatti uno scenario diverso rispetto alle ipotesi formulate nelle prime ore.

Secondo quanto emerso, entrambi potrebbero essere deceduti a causa di una morte asfittica, cioè provocata da un deficit di ossigeno o da un blocco della respirazione. Un quadro che dovrà ora essere confermato dagli esami autoptici e dagli accertamenti di laboratorio.

La scoperta dei corpi in casa

L’allarme è scattato quando un familiare, non riuscendo a contattare madre e figlio, ha deciso di raggiungere la loro abitazione.

Una volta entrato in casa ha trovato entrambi privi di vita e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il pubblico ministero di turno, che hanno disposto tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause del doppio decesso.

L’ipotesi della morte asfittica

I primi riscontri medico-legali avrebbero evidenziato un quadro compatibile con una morte asfittica per entrambi.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che il decesso possa essere stato provocato da cibo ingerito nelle ore precedenti oppure dall’assunzione di farmaci, circostanze che saranno approfondite con gli esami tossicologici.

Per il momento non si tratta ancora di conclusioni definitive, ma di una pista investigativa che dovrà essere verificata attraverso ulteriori accertamenti scientifici.

Nessun segno di violenza nell’abitazione

Gli investigatori continuano a escludere il coinvolgimento di altre persone.

Durante il sopralluogo nell’abitazione non sono stati trovati segni di effrazione, né tracce di sangue o elementi riconducibili a una colluttazione.

L’appartamento era in ordine e non sono emersi indizi compatibili con un’aggressione.

Madre e figlio vivevano da soli nel comune del cagliaritano. Marco Durzu era da tempo allettato, mentre Teresa Vacca si prendeva cura di lui e manteneva frequenti contatti con un fratello. La donna aveva gravi problemi di deambulazione.

Autopsia ed esami tossicologici decisivi

Per chiarire con precisione le cause della morte, il medico legale Roberto Demontis eseguirà gli accertamenti disposti dalla Procura.

Oltre all’autopsia, saranno determinanti gli esami tossicologici e istologici, previsti nei prossimi giorni all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Brotzu.

Solo gli esiti di queste analisi consentiranno agli investigatori di stabilire con certezza cosa abbia provocato il decesso di madre e figlio e se entrambi siano morti per la stessa causa.