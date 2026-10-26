«È salito su un taxi e mi ha scritto “sto arrivando”: poi il nulla», Marcello Roveda scomparso a Ibiza, l’appello della compagna

Marcello Roveda

Da quasi un mese non si hanno notizie dello street artist milanese, conosciuto come Hello Marte

Un messaggio alla compagna, la promessa di raggiungerla e poi un silenzio che dura ormai da quasi un mese. Marcello Roveda, street artist milanese conosciuto nel mondo dell’arte urbana come Hello Marte, è scomparso a Ibiza nella notte tra il 28 e il 29 settembre. Era arrivato sull’isola per trascorrere una settimana di vacanza con Federica Frulla e alcuni amici. Da quella sera, però, nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lui.

Il dettaglio che tiene aperto il mistero è proprio l’ultimo spostamento conosciuto: Roveda sarebbe salito su un taxi e avrebbe scritto alla compagna che stava arrivando. All’appuntamento non si è mai presentato. Da allora, le ricerche non hanno restituito risposte in grado di chiarire dove sia finito e che cosa gli sia accaduto.

L’ultimo messaggio e la paura della compagna

Federica Frulla ha raccontato la vicenda alla stampa spagnola, chiedendo aiuto per ritrovare il compagno e denunciando la mancanza di aggiornamenti. «Eravamo sull’isola in vacanza per una settimana. Marcello era salito su un taxi, mi aveva scritto che stava per raggiungermi. Ma non è mai arrivato», è il racconto riportato dal Periódico de Ibiza y Formentera.

La preoccupazione è aggravata da un elemento fondamentale: Roveda è diabetico, una condizione che rende ancora più urgente capire dove si trovi e in quali condizioni. «Siamo davvero spaventati e preoccupati», ha dichiarato la donna. «Non sappiamo se sia morto o vivo».

La compagna ha anche denunciato le difficoltà nel ricevere informazioni dalle autorità spagnole e i ritardi che, a suo giudizio, si sarebbero verificati nelle comunicazioni tra gli uffici coinvolti. Il suo appello è rivolto a chiunque possa aver visto Marcello o disponga di elementi utili alle ricerche.

Le indagini a Ibiza: nessuna svolta

La scomparsa è stata denunciata alla polizia spagnola, che sta lavorando per ricostruire gli ultimi movimenti dell’artista. Secondo quanto riferito dal Periódico de Ibiza y Formentera, la Policía Nacional ha confermato il proseguimento delle indagini, ma nell’aggiornamento del 22 ottobre non risultavano sviluppi significativi.

Gli investigatori avrebbero acquisito elementi relativi al taxi e all’ultima posizione registrata dal telefono del quarantatreenne, ma non sono stati resi pubblici dettagli sufficienti a ricostruire che cosa sia accaduto dopo il messaggio alla compagna.

Nel frattempo, amici e connazionali hanno iniziato ad affiggere manifesti sull’isola per raccogliere segnalazioni. Nell’appello diffuso per ritrovarlo vengono riportati alcuni dettagli utili al riconoscimento: Marcello è alto circa un metro e 75, ha una cicatrice rotonda sul braccio sinistro e al momento della scomparsa indossava una maglietta rosa e un berretto nero. È stata inoltre annunciata una ricompensa per informazioni utili, senza che ne sia stato precisato pubblicamente l’importo.

Chi è Marcello Roveda

Nato a Milano nel 1982 e trasferitosi nelle Marche, Roveda ha costruito una carriera internazionale nella street art. Ha iniziato a interessarsi ai graffiti nel 1996 e dal 2011 ha cominciato a viaggiare sempre più spesso all’estero, prima per partecipare a festival e poi per realizzare opere su commissione.

Il suo percorso lo ha portato a lavorare in oltre 40 Paesi e quattro continenti, sviluppando uno stile personale chiamato «Caipirinha Style», caratterizzato da effetti tridimensionali, giochi di prospettiva e ombre. Nel suo curriculum figurano tre partecipazioni ad Art Basel Miami e la Biennale di street art di San Paolo.

Nel 2019 ha realizzato a Dakar, insieme al graffitista senegalese Docta, un murale sulle mura dell’ambasciata italiana dedicato all’amicizia tra Italia e Senegal, un’opera documentata anche dal Ministero degli Esteri. Ha inoltre collaborato con aziende e marchi e realizzato lavori per realtà del mondo della moda, della tecnologia e della musica.

Una carriera costruita viaggiando e lasciando tracce del proprio passaggio in città di tutto il mondo. Ora, però, è proprio il viaggio a Ibiza a essere diventato un enigma.

Dopo settimane di attesa, la domanda resta sempre la stessa: che cosa è successo a Marcello Roveda dopo essere salito su quel taxi? La famiglia e la compagna continuano a chiedere aiuto, nella speranza che una testimonianza o un dettaglio finora rimasto inosservato possa finalmente portare a una risposta.