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Franco Sessa ucciso a Ibiza con una coltellata: fermato e rilasciato 45enne avellinese, resta il mistero sul movente

DiRedazione

Pubblicato: 30 Apr, 2026 - ore: 22:46 #Franco Sessa, #Ibiza, #omicidio, #Pagani
Franco SessaFranco Sessa

Cosa sappiamo dell’omicidio di Franco Sessa

Franco Sessa, pizzaiolo di 35 anni originario di Pagani, è stato ucciso a Ibiza con una coltellata al torace. Il caso resta ancora avvolto nel mistero: nelle ultime ore è stato fermato un uomo, poi rilasciato perché ritenuto estraneo ai fatti. Le indagini proseguono senza una pista definitiva.

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio del 29 aprile a Platja d’en Bossa.

Dinamica: la lite e la coltellata mortale

Secondo le ricostruzioni, Sessa si trovava in Calle Alzines quando sarebbe stato coinvolto in una discussione con due persone.

Pochi istanti dopo, è stato colpito con una coltellata al lato sinistro del torace. Testimoni lo hanno visto portarsi la mano al petto prima di accasciarsi a terra.

L’aggressione si è consumata nei pressi del bar El Campito, in quel momento chiuso ma frequentato da alcune persone presenti in zona.

Dopo il colpo, gli aggressori si sarebbero allontanati rapidamente, probabilmente a bordo di un’auto.

Soccorsi: tentativi inutili per salvargli la vita

A lanciare l’allarme è stata una donna che aveva appena parcheggiato nelle vicinanze e ha assistito alla scena.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza, che hanno tentato di rianimare il 35enne.

Nonostante gli sforzi, per Sessa non c’è stato nulla da fare. La morte è sopraggiunta poco dopo, probabilmente a causa di un arresto cardiaco conseguente alla grave ferita.

Indagini: arresto e rilascio del sospettato

Le indagini sono affidate alla Guardia Civil delle Baleari.

Nelle ore successive all’omicidio, gli investigatori hanno fermato un uomo di 45 anni, anch’egli italiano e originario della provincia di Avellino.

Il sospettato è stato arrestato dopo le prime testimonianze raccolte sul posto, ma successivamente rilasciato perché ritenuto estraneo ai fatti.

Un passaggio che evidenzia quanto la ricostruzione sia ancora incerta.

Movente: ipotesi aperte tra lite e regolamento di conti

Al momento non è chiaro cosa abbia scatenato l’aggressione.

In un primo momento si era ipotizzato un tentativo di rapina, ma gli elementi raccolti hanno orientato gli investigatori verso un possibile regolamento di conti.

Tra le piste al vaglio c’è anche quella legata al mondo della droga, ma nessuna ipotesi è stata ancora confermata.

Gli inquirenti stanno cercando anche un eventuale complice, sulla base delle testimonianze che parlano della presenza di più persone poco prima dell’aggressione.

Il dolore: lutto a Ibiza e a Pagani

Franco Sessa viveva a Ibiza da circa un anno, dove lavorava come pizzaiolo.

Nel locale in cui era impiegato, la pizzeria “Pummarola”, è stato esposto un cartello: “Oggi chiuso per lutto”.

A Pagani, sua città d’origine, la notizia ha colpito profondamente la comunità. Il giovane viene ricordato come un ragazzo tranquillo, partito per costruirsi un futuro.

Era anche un tifoso della Paganese, che seguiva con passione anche dall’estero.

Un elemento che emerge: un caso che si complica

Non è solo un omicidio all’estero.

Il rilascio del sospettato e le piste ancora aperte mostrano un’indagine in piena evoluzione, dove ogni dettaglio può cambiare scenario.

È questo l’elemento chiave: da una lite apparentemente improvvisa si sta passando a un quadro più complesso, che potrebbe nascondere dinamiche più profonde.

Non è il primo caso di violenza tra connazionali all’estero, ma la rapidità degli eventi e le contraddizioni iniziali rendono questa vicenda particolarmente delicata.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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