Alessandro Tocco stroncato da un malore a Ibiza: si era trasferito il 5 maggio, sognava di diventare chef

Alessandro Tocco

Il dramma in discoteca

Tragedia a Ibiza. Alessandro Tocco, 29 anni, è morto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio mentre si trovava in una discoteca di San Antonio. Era sull’isola per un impiego stagionale come cuoco. Si era trasferito il 5 maggio scorso per inseguire il suo sogno di diventare uno chef e aveva trovato la sua occasione in un ristorante stellato ma durante una festa di benvenuto tra colleghi, organizzata dal proprietario del locale, Tocco- originario di Chieti Scalo e residente a Dragonara (una frazione di San Giovanni Teatino) si è sentito male.

Secondo una prima ricostruzione, la sera del 19 maggio scorso il giovane si trovava con i colleghi in una discoteca a Sant Antoni, una località dell’isola delle Baleari, e stava ballando con loro, quando ha accusato il malore che gli è stato fatale verso le sei del mattino. Ogni tentativo da parte dei sanitari dell’ospedale di Can Mises di rianimarlo è stato inutile.

Un malore improvviso

Alessandro Tocco, originario di Chieti e residente a Dragonara, ha accusato un grave malore verso le 6 del mattino mentre si trovava con un amico. Soccorso nel locale, è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Can Misses, dove è morto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

Indagini in corso

La Guardia Civil ha avviato un’indagine. L’amico che era con lui è già stato ascoltato. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Il consolato italiano è stato allertato per assistere la famiglia, che è in arrivo in Spagna.

Il ricordo degli amici

Sui social, in tanti hanno voluto salutare Alessandro. “Addio topolì”, hanno scritto gli amici, usando il soprannome affettuoso con cui era conosciuto. Alessandro aveva studiato all’Istituto U. Pomilio di Chieti e aveva già lavorato all’estero, in Grecia e in Inghilterra.