Marche, Pasquetta di sangue sulle strade: 20enne muore a Francavilla d’Ete, 44enne nel pesarese

Due incidenti stradali mortali nel giro di poche ore nelle Marche, con una dinamica simile e lo stesso tipo di autovettura. A Francavilla d’Ete, in provincia di Fermo, verso le 19:30 di lunedì 1° aprile una Polo Volkswagen era uscita di strada con a bordo un ragazzo di 19 anni, deceduto, e altri quattro giovani feriti di cui uno in gravissime condizioni.

Incidente Francavilla d’Ete, auto con 5 ragazzi fuori strada: morto il 20enne Federico Garulli

La comitiva era uscita da poco per trascorrere insieme la sera di Pasquetta. La vittima è Federico Garulli, originario di Mogliano, in provincia di Macerata. Sono intervenuti i sanitari del 118, con tre ambulanze e due automediche, i vigili del fuoco e i carabinieri. La dinamica dell’incidente di Francavilla d’Ete è in fase di ricostruzione. Il conducente che ha perso il controllo della vettura, finita fuori dalla carreggiata dove ha terminato la sua corsa nel fosso laterale. La vettura ha sbandato e, senza coinvolgere altri mezzi

Sei ore dopo, intorno alle due, questa volta in provincia di Pesaro Urbino, sulla strada provinciale 29 a Secchiano di Cagli in direzione Pianello, un’altra Polo è finita in una scarpata all’uscita di una curva a sinistra: il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, schiantandosi contro un albero.

Vettura nella scarpata a Secchiano di Cagli, deceduto 44enne

Il 44enne al volante dell’auto, residente a Pianello di Cagli, è morto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Sul luogo dell’incidente, al chilometro 8+300, sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale di Urbino. L’auto è uscita di strada autonomamente e non sono coinvolti altri veicoli.