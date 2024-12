Maria Assunta Musa morta a Ferentino: investita due volte, era uscita per recuperare il cane

Un incidente mortale è avvenuto a Ferentino in provincia di Frosinone. A perdere la vita è stata una donna di 60 anni, Maria Assunta Musa, investita mentre attraversava via Casilina all’altezza delle terme di Pompeo. Due uomini originari di Ferentino sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.

Maria Assunta Musa è stata investita da due auto mentre attraversava via Casilina, conducenti indagati

Secondo quanto si apprende, la donna è stata colpita da due auto, a distanza di pochi secondi: prima da una Mini guidata da un uomo di 44 anni e poi da una Fiat Croma, condotta da un 78enne, che l’ha presa in pieno trascinandola per circa dieci metri. I conducenti si sono fermati a prestare i primi soccorsi alla vittima, rivelatisi purtroppo inutili, come quelli degli operatori del 118 giunti sul posto, con la donna che è morta sul colpo.

Maria Assunta Musa era uscita per andare a cercare uno dei cagnolini che si era allontanata. Non abitava lontano dal luogo dove ha perso la vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I due automobilisti sono stati sottoposti ai controlli di rito che secondo le prime informazioni hanno dato esito negativo.

Il grande amore per gli animali

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha nominato due consulenti (per la dinamica e l’autopsia). Sotto sequestro i mezzi. Maria Assunta Musa era figlia di Leonello, esponente Dc, e cugina del consigliere comunale, avvocato Alfonso Musa, era andata a recuperare il cane. Era una vera e propria animalista, amante soprattutto dei cani. Lavorava all’ Asilo Nido a Tecchiena di Alatri. Era una assistente dell’ Infanzia. Si era fatta apprezzare sul lavoro ed anche nelle comunità di Alatri e Ferentino.