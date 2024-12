Chi era Chiara Albanini, tragico incidente a Veroli dopo il pranzo dell’Immacolata: ferito il fidanzato

La 28enne Chiara Albanini ha perso la vita in un incidente stradale sulla superstrada Sora – Frosinone – Ferentino nel pomeriggio di domenica 8 dicembre. La giovane si trovava a bordo di un’Alfa Stelvio guidata dal fidanzato.

Incidente mortale sulla superstrada Sora-Frosinone-Ferentino: la 28enne Chiara Albanini non ce l’ha fatta

È accaduto in corrispondenza del tratto che attraversa la località Castelmassimo di Veroli, in corrispondenza del distributore di carburanti che si trova nella zona. Un’auto con due giovani a bordo che viaggiava in direzione del capoluogo ciociaro è uscita all’improvviso di strada, sbandando e carambolando più volte sull’asfalto; nella sua corsa ha centrato altri due mezzi stando alla prima ricostruzione della Polizia Stradale intervenuta sul posto. Per estrarre la coppia a bordo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Frosinone.

Chiara Albanini era originaria di Boville Ernica, abitava il località San Lucio e da circa un anno lavorava come barista in un locale della frazione Scrima. Il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimare la 28enne ma senza successo. “Solare, sempre gentile e disponibile verso tutti” – così viene ricordata la giovane donna sui social.

Alessandro Cervoni estratto vivo dalle lamiere dell’auto, il sindaco di Boville Ernica annulla l’accensione dell’albero di Natale

A guidare la vettura c’era il fidanzato, Alessandro Cervoni, anche lui di Boville Ernica, che è rimasto ferito ed ora è ricoverato all’ospedale Spaziani di Frosinone con codice rosso. I vigili del fuoco l’hanno estratto dalle lamiere dell’Alfa Stelvio andata distrutta. La coppia era uscita dopo pranzo per fare alcuni acquisti per le imminenti festività natalizie. Il sindaco di Boville Ernica, Enzo Perciballi, ha deciso di annullare tutte le manifestazioni in programma per il Natale, a cominciare dall’inaugurazione del villaggio e dell’accensione dell’albero previsti per domenica 8 dicembre.