Ruvo di Puglia sotto choc: muore a 47 anni a un mese dalla scomparsa del marito, il gesto che aveva commosso tutti

Marina Paparella e Vito Cascione

A poco più di quaranta giorni dalla scomparsa di Vito Cascione si spegne anche Marina Paparella

Ci sono storie che vanno oltre la cronaca e diventano il racconto di una comunità intera. A Ruvo di Puglia il dolore di queste ore ha il volto di una famiglia colpita due volte nel giro di poco più di un mese.

Dopo la scomparsa improvvisa di Vito Cascione, morto lo scorso 11 aprile all’età di 45 anni, si è spenta anche la moglie Marina Paparella, che aveva 47 anni.

Una notizia che ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e tanti cittadini che nelle ultime settimane erano rimasti vicini alla famiglia in uno dei momenti più difficili.

Il pensiero di tutti oggi corre soprattutto verso il figlio della coppia, Gigi, 15 anni, che in poche settimane ha perso entrambi i genitori.

Il dolore dopo il primo lutto e quella scelta che aveva colpito tutta la città

La morte di Vito Cascione aveva profondamente segnato Ruvo di Puglia.

Accanto a lui, fino agli ultimi momenti, c’era stata Marina.

Ed è proprio in quei giorni di dolore che la donna aveva compiuto una scelta che aveva toccato profondamente la comunità.

Aveva autorizzato la donazione degli organi del marito.

Una decisione presa nel pieno della sofferenza che aveva permesso di trasformare una tragedia privata in una possibilità di vita per altre persone.

Secondo quanto ricostruito nei giorni successivi alla scomparsa di Vito, il percorso di donazione era stato coordinato presso l’Ospedale Bonomo, con il coinvolgimento di équipe sanitarie provenienti da diverse regioni italiane.

Un gesto che aveva suscitato riconoscenza e commozione ben oltre i confini cittadini.

La morte di Marina e il secondo colpo per la stessa famiglia

Nessuno immaginava che poche settimane dopo la stessa famiglia sarebbe stata nuovamente travolta dal dolore.

La morte di Marina Paparella, arrivata a breve distanza dalla perdita del marito, ha lasciato un senso di incredulità difficile da raccontare.

In città la coppia era conosciuta come una presenza discreta ma molto apprezzata.

Chi li conosceva parla di due persone unite, riservate e sempre disponibili.

Per questo la notizia si è diffusa rapidamente, accompagnata da decine di messaggi di cordoglio e vicinanza.

Il ricordo della scuola e l’abbraccio della comunità

Tra i messaggi arrivati in queste ore ce ne sono alcuni particolarmente significativi.

Il Liceo Scientifico e Linguistico O. Tedone ha voluto ricordare Marina con parole cariche di affetto, sottolineandone la presenza silenziosa ma costante nella vita scolastica e il rapporto costruito con studenti e famiglie.

I funerali si sono svolti il 23 maggio nella Chiesa di Santa Lucia, in una città che si è fermata per accompagnarla nell’ultimo saluto.

Quando una tragedia lascia qualcosa che resta

In storie come questa spesso le parole sembrano non bastare.

Resta il dolore per una famiglia spezzata in poche settimane.

Resta il pensiero per un ragazzo di quindici anni che oggi si trova ad affrontare un vuoto enorme.

Ma resta anche il ricordo di un gesto che tanti a Ruvo continuano a citare.

Quella scelta fatta da Marina nel momento più difficile – dire sì alla donazione degli organi del marito – oggi viene ricordata come un atto di straordinaria generosità.

Ed è forse proprio lì che questa vicenda continua a parlare alla città: nel punto in cui il dolore, almeno per qualcuno, è riuscito a diventare speranza.