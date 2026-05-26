Belén Rodriguez soccorsa in casa a Milano: le urla, le tre ore di attesa e il ricovero in ospedale. Cosa sappiamo

Belen Rodriguez ha accusato un malore in casa

Allarme all’alba in zona Brera: intervento di 118, polizia e vigili del fuoco

Momenti di forte apprensione per Belén Rodriguez nella mattinata di lunedì 25 maggio a Milano. Secondo quanto riportato da Quotidiano Nazionale e successivamente ripreso da altre testate nazionali, la conduttrice sarebbe stata soccorsa all’interno della propria abitazione in zona Brera al termine di un intervento che avrebbe richiesto la presenza di personale sanitario del 118, polizia e vigili del fuoco.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte della diretta interessata o del suo entourage sulle cause del malessere e sulle condizioni successive al trasferimento in ospedale. Proprio per questo motivo il racconto resta legato alle ricostruzioni giornalistiche diffuse nelle ultime ore.

Cosa sarebbe successo nell’appartamento di Belén Rodriguez

Tutto sarebbe iniziato poco dopo le 7 del mattino.

Alcuni residenti dello stabile in cui vive la showgirl avrebbero sentito distintamente una voce femminile chiedere aiuto provenire dall’appartamento. In particolare, sarebbe stato percepito più volte il grido: «Aiuto, aiutatemi».

Uno dei condomini avrebbe quindi contattato il 112, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sarebbero arrivate due pattuglie del commissariato Garibaldi-Venezia, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.

Secondo la ricostruzione pubblicata da Il Giorno, Belén si sarebbe trovata sola in casa e inizialmente non avrebbe aperto la porta dell’abitazione.

La situazione sarebbe rimasta bloccata per circa tre ore.

Le ore di mediazione e il trasferimento al Policlinico

Sempre secondo quanto emerso dalle ricostruzioni giornalistiche, l’intervento avrebbe richiesto una lunga fase di mediazione.

I vigili del fuoco sarebbero arrivati al punto di prepararsi a forzare l’ingresso per consentire ai sanitari di entrare nell’appartamento. Solo in quel momento la conduttrice avrebbe deciso di aprire spontaneamente.

Alcune delle persone presenti sul posto avrebbero descritto Rodriguez in uno stato di forte agitazione; altre ricostruzioni parlano di una condizione di alterazione psicofisica, definizione riportata dai giornali ma che non risulta accompagnata da comunicazioni mediche ufficiali.

Dopo le prime verifiche, la conduttrice sarebbe stata trasferita al Policlinico di Milano in codice giallo per accertamenti e osservazione.

L’intervento avrebbe avuto anche conseguenze sulla viabilità della zona: trattandosi di una strada a senso unico del centro cittadino, le forze dell’ordine avrebbero temporaneamente limitato il traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Perché nelle ultime ore si è tornati a parlare delle fragilità raccontate dalla stessa Belén

L’episodio ha inevitabilmente riacceso l’attenzione su alcune dichiarazioni pubbliche rilasciate dalla stessa Rodriguez negli ultimi mesi.

Nel novembre 2025, dopo alcuni video che avevano fatto discutere e una successiva apparizione pubblica durante un evento di Vanity Fair, Belén era intervenuta direttamente sui social per spiegare il proprio stato.

In quell’occasione aveva raccontato di aver attraversato momenti difficili e di aver sofferto nel tempo di attacchi di panico e depressione.

«Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro», aveva spiegato.

Sempre in quel periodo aveva anche raccontato di aver assunto dei calmanti prima di un’intervista e di aver poi sottovalutato l’effetto della combinazione.

Pochi giorni fa, ospite televisiva, aveva inoltre riflettuto sul fatto che molte persone tendano a percepirla come una figura forte senza cogliere alcuni aspetti più fragili del suo carattere.

Tuttavia, allo stato attuale non esiste alcun collegamento confermato tra quelle dichiarazioni e quanto accaduto nella casa milanese.