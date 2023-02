Fedez torna su Stories e si scaglia contro Mario Giordano: ‘Fuori dal Coro indaga sul mio orientamento’

Aveva interrotto il silenzio social solo per una dedica a Chiara Ferragni poi rimossa dalle Stories. Fedez è riapparso su Instagram nelle ultime ore ma non per fare precisazioni sulla relazione con la moglie dopo tante voci in libertà ma per scagliarsi contro Mario Giordano e la redazione di Fuori dal coro.

Fedez scopre che Fuori dal coro indaga sul suo orientamento sessuale e perde le staffe

Il rapper ha raccontato di aver scoperto che la trasmissione stava realizzando per la puntata di martedì 21 febbraio un’inchiesta sull’orientamento sessuale di Fedez. Il giornalista incaricato avrebbe provato a contattare anche alcuni amici di infanzia dell’artista protagonista di una discussa performance con Rosa Chemical in occasione della finale del Festival di Sanremo. “A parte che la domanda l’ha fatta ad una sola persona, comunque gli ho facilitato il compito” – ha aggiunto il cantante che poi ha affermato di non essere omosessuale e che se lo fosse non avrebbe alcun problema a dirlo.

“Il giornalista ha contattato tutti i miei amici di infanzia per chiedere se avessi qualcosa da nascondere. Credo che il lavoro di giornalismo di inchiesta mal si concili con inchieste del ca… tipo queste”. Fedez ha poi puntato l’indice nei confronti del conduttore del programma in onda su Rete 4. “Mario Giordano, cari amici di Fuori Dal Coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo”. Il marito di Chiara Ferragni è un autentico fiume in piena.

‘Hanno contattato tutti i miei amici di infanzia, siete la cloaca del giornalismo’

“E perché mai Fuori Dal Coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno. Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male, eh? Mario Giordanino?” – ha aggiunto facendo riferimento al suo gesto sulla nave, durante Sanremo 2023, quando ha strappato la foto del vice ministro Galeazzo Bignami. Di sicuro non tarderà ad arrivare la replica del giornalista oltre che nuove accese polemiche per l’inchiesta.