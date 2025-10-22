Il padre di Elisabetta Gregoraci: disposto divieto di dimora, rischia processo per maltrattamenti e atti persecutori

Da sinistra Rosita Gentile Mario Gregoraci

Rinvio a giudizio per Mario Gregoraci

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per Mario Gregoraci, 74 anni, padre della showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci.

L’uomo dovrà comparire il 5 novembre davanti al gup del Tribunale di Catanzaro per rispondere delle accuse di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna, Rosita Gentile, 56 anni. La richiesta scaturisce dalle denunce presentate dalla donna, come riportato dal Corriere della Sera.

Divieto di dimora e ricostruzione dei fatti

Il GIP ha inoltre disposto l’applicazione del divieto di dimora a carico di Mario Gregoraci nei comuni di Davoli e Soverato.

Secondo la ricostruzione della Procura di Catanzaro, basata sulle dichiarazioni rese da Rosita Gentile, Gregoraci avrebbe ripetutamente maltrattato, molestato e minacciato l’ex compagna durante il periodo di convivenza, durato fino al 2021, anche in presenza della figlia minore. Dopo la separazione, l’uomo avrebbe continuato a porre in essere condotte persecutorie, pedinando e controllando gli spostamenti della donna.

Le violenze e i maltrattamenti avrebbero provocato a Rosita Gentile lesioni e traumi certificati dai sanitari.

Dichiarazioni dell’avvocato di Rosita Gentile

L’avvocato Fabio Tino, difensore di Rosita Gentile, ha commentato la vicenda sottolineando che:

“Non si può parlare semplicisticamente di dichiarazioni unilaterali o di semplice deteriorarsi del rapporto tra Gregoraci e l’ex compagna poiché il sacrosanto diritto di difesa va bilanciato con un’informazione trasparente. È necessario mantenere un sano equilibrio tra il diritto di difesa dell’indagato e la sua presunzione di innocenza, senza però dimenticare la tutela della dignità della persona offesa, che se ha inteso rendere pubblici alcuni fatti va rispettata e non trasformata in carnefice. È triste, invece, assistere sui social ad attacchi alla presunta vittima, tacciata di voler cercare visibilità che nessuno di noi vuole ottenere in questi termini.”

La prima udienza

L’udienza del 5 novembre rappresenterà il primo passo ufficiale nel processo a carico di Mario Gregoraci, con la magistratura chiamata a valutare le accuse di maltrattamenti e atti persecutori, mentre la comunità e l’opinione pubblica seguono con attenzione una vicenda che riguarda anche la famiglia della nota conduttrice televisiva.