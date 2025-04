Elisabetta Gregoraci racconta il momento buio: ‘Dopo il ricovero ho imparato a volermi bene’

Elisabetta Gregoraci a Verissimo

La conduttrice a Verissimo: dal cambiamento improvviso al crollo

Elisabetta Gregoraci è tornata davanti alle telecamere di Verissimo domenica 13 aprile per raccontare un periodo delicato, segnato da profondi cambiamenti personali e professionali. La showgirl calabrese, 45 anni, ha svelato che tutto è iniziato quando ha perso la conduzione dello storico programma Battiti Live, a cui era profondamente legata.

“Quella trasmissione era come una famiglia per me, vederla affidata a qualcun altro è stato un colpo”, ha detto commossa. A questo si è aggiunto un cambiamento inaspettato nella sua vita privata: il trasferimento del figlio Nathan a Ginevra per motivi di studio. “Anche se è a un’ora di volo, non ero pronta. Tutto è successo insieme. Ed è stato troppo.”

Il ricovero, la solitudine e la fine di una relazione

“Un giorno sono crollata. Sono finita in ospedale con febbre altissima. Alla fine, mi hanno trovato un’infezione. I medici mi hanno detto che era lo stress,” ha spiegato Elisabetta.

Durante i dieci giorni di ricovero, però, è arrivata anche un’amara scoperta: l’assenza di alcune persone che credeva vicine. “Mi aspettavo vicinanza da chi diceva di volermi bene, ma non c’erano. Non parlo di Flavio (Briatore, ndr), con lui siamo una famiglia. Parlo di qualcun altro.” Il riferimento, non esplicito, sembra rimandare a Giulio Fratini, con cui la relazione si è poi conclusa.

‘Ora sto bene da sola, ho iniziato un percorso di psicoterapia’

Il periodo difficile l’ha portata ad affrontare anche disturbi alimentari. “Soffrivo di emotional eating, mangiavo senza senso. Mi sono accorta che qualcosa non andava e ho chiesto aiuto. Ho iniziato un percorso con uno psicologo”.

Elisabetta Gregoraci dice di essere cambiata. “Per la prima volta sto bene da sola. Prima avevo bisogno di avere qualcuno accanto. Ora no. Ho acquisito consapevolezza, equilibrio. Mi voglio più bene.”

Il rapporto con Flavio Briatore e l’amore per suo figlio

Nonostante la separazione, il legame con l’ex marito Flavio Briatore è rimasto forte. “Con Flavio ci vogliamo bene, abbiamo un figlio meraviglioso. Le difficoltà ci sono state, ma cerchiamo sempre di andare d’accordo. Per il bene di Nathan.”

Il messaggio finale: ‘Darsi tempo per guarire’

“Voglio dire a chi mi ascolta: fermatevi se sentite che qualcosa non va. Datevi tempo. Volersi bene non è egoismo, è sopravvivenza”, ha concluso Elisabetta Gregoraci, con la serenità di chi ha attraversato il buio ed è tornato alla luce.