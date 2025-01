Martina Ciontoli esce dal carcere per andare a lavorare, la madre di Marco Vannini: ‘Ora spero dica la verità’

A distanza di dieci anni dall’omicidio di Marco Vannini, morto nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, l’ex fidanzata, condannata a a 9 anni e 4 mesi per concorso in omicidio, esce dal carcere per andare a lavorare al bar della Scuola superiore per l’Educazione penale Piersanti Mattarella gestita dal ministero della Giustizia. Martina Ciontoli è stata ritenuta una detenuta modello. Durante la detenzione la 30enne si è laureata in Scienze infermieristiche con il massimo dei voti.

Martina Ciontoli lavorerà in un bar di una scuola superiore per l’educazione penale: ‘Detenuta modello’

Non è tardata ad arrivare la decisione della famiglia Vannini. “A questo ero preparata. I miei avvocati me l’avevano detto. Quando si aprirono le porte del carcere per i Ciontoli dissi che speravo che fosse per i ragazzi un percorso di recupero. Visto che Martina è diventata un modello di detenuta e può usufruire di questi permessi, spero che le ritorni una coscienza e ci dica la verità. Finora la verità è quella processuale e non quella storica” – ha riferito Marina Conte mamma di Marco, a Mattino 5.

“Loro hanno sempre detto che la colpa era del papà e che si fidavano di lui asserendo che si trattava di un colpo d’aria. A noi ci ha dato un’altra versione quando siamo arrivati al pronto soccorso. Quella vera si sente soltanto dalle intercettazioni. Visto che è diventata una detenuta modello avrà un minino di pentimento e potrà dire quello che è accaduto” – ha aggiunto sottolineando che Martina ha avuto un comportamento distaccato fin dall’inizio della vicenda.

La madre di Marco Vannini: ‘Visto che è diventata una detenuta modello avrà un minimo di pentimento per dire la verità’

“É arrivata al pronto soccorso 25 minuti dopo insieme alla ragazza del fratello. É l’amore della tua vita? Io minimo stavo in ambulanza con il mio ragazzo. Marco implorava aiuto e diceva Martina basta, basta. Dov’è stato questo pianto. Ha addirittura implorato l’aiuto della mamma e Martina ha sempre detto che non mi ha mai cercato. I testimoni dicono il contrario” – ha chiosato Marina Conte.