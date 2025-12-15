Martina Gnoli muore a 18 anni a Santarcangelo mentre va a scuola: travolta in scooter vicino casa

Martina Gnoli

Una mattina qualunque trasformata in tragedia lungo la Marecchiese

Martina Gnoli aveva 18 anni, viveva a Sant’Ermete di Santarcangelo di Romagna e stava facendo ciò che faceva ogni mattina: andare a scuola. Pochi minuti dopo essere uscita di casa, il suo viaggio si è interrotto per sempre. La giovane è morta all’alba di oggi in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la via Marecchiese, nel territorio di Santarcangelo di Romagna, a pochissima distanza dall’abitazione di famiglia.

Martina era alla guida di uno scooter Honda SH 125, omologato per due persone, e con lei viaggiava una compagna di scuola, anche lei 18enne. Le due ragazze indossavano regolarmente il casco e stavano percorrendo la Marecchiese in direzione Rimini, dirette all’Istituto tecnico Belluzzi, dove Martina frequentava l’ultimo anno.

L’impatto durante un sorpasso: la ricostruzione ancora al vaglio

Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale, intervenuta immediatamente sul posto, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 7.45. Nello stesso senso di marcia procedeva una Dacia Sandero, condotta da una donna di 46 anni residente in zona. L’auto, stando ai primi riscontri, avrebbe svoltato a sinistra per immettersi in una strada laterale proprio mentre lo scooter stava effettuando un sorpasso.

L’impatto è stato violentissimo. Il motorino è stato travolto e scaraventato sull’asfalto. Per Martina Gnoli non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo, nonostante i soccorsi tempestivi del 118. La scena si è consumata sotto gli occhi di alcuni automobilisti e residenti, che hanno assistito impotenti alla tragedia.

L’amica ferita, ma non in pericolo di vita

La ragazza che viaggiava come passeggera è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, ricoverata in codice di massima gravità. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero fortunatamente tali da metterne in pericolo la vita: ha riportato diversi traumi ed è ora sotto osservazione.

La conducente dell’auto, sotto choc per quanto accaduto, è stata a sua volta accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito. Gli esami tossicologici e alcolemici sono stati avviati come da prassi.

Una comunità colpita al cuore

Martina Gnoli era molto conosciuta in paese. Figlia dei titolari della nota impresa “Gnoli Costruzioni”, la sua morte ha scosso profondamente Santarcangelo e in particolare la frazione di Sant’Ermete. Il sindaco Filippo Sacchetti ha affidato ai social un messaggio di cordoglio che sintetizza il sentimento di un’intera comunità.

“Una tragedia ha colpito al cuore la nostra città. Un risveglio terribile. Ci stringiamo alla famiglia e a tutte le persone care, cercando di far sentire la vicinanza dell’Amministrazione comunale e di tutta Santarcangelo in un momento così drammatico”.

Indagini in corso, dinamica ancora da chiarire

La Polizia stradale ha effettuato i rilievi e ha informato il pubblico ministero di turno. La dinamica dell’incidente resta al centro degli accertamenti: saranno fondamentali le testimonianze, i rilievi sull’asfalto e l’eventuale presenza di immagini di videosorveglianza.

L’asfalto della Marecchiese, ancora una volta, si è trasformato in teatro di una tragedia che lascia dietro di sé dolore, domande e una vita spezzata troppo presto.