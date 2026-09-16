Stefano De Martino al concerto di Emma Marrone, canta a memoria tra il pubblico: poi lo sfogo della cantante

Stefano De Martino al concerto di Emma Marrone

Il conduttore è arrivato a San Siro con la sorella Adelaide e ha salutato Emma nel backstage prima di raggiungere il pubblico. La serata è stata anche l’occasione per una confessione della cantante sulle sue battaglie.

Lui tra il pubblico a cantare le sue canzoni, lei sul palco a raccontare le battaglie che hanno segnato la sua vita. Il concerto di Emma Marrone all’Ippodromo Snai San Siro di Milano ha regalato più di un momento destinato a far parlare.

A sorpresa, tra gli spettatori è comparso Stefano De Martino, arrivato insieme alla sorella Adelaide. Prima il saluto nei camerini, poi il conduttore si è sistemato nel parterre e si è lasciato coinvolgere dal concerto, cantando a memoria diversi brani di Emma.

Ma la sua presenza assume un significato ancora più curioso alla luce di un’indiscrezione sul prossimo Sanremo 2027. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, Emma sarebbe una delle prime certezze per il cast dei Big. E alla guida del prossimo Festival ci sarà proprio De Martino.

De Martino canta «Resta ancora un po’» tra il pubblico

La scena che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan è quella del conduttore in mezzo agli spettatori.

De Martino conosceva a memoria le canzoni di Emma e si è fatto coinvolgere dal live, come mostrano diversi video circolati sui social. Tra i brani che ha seguito cantando c’è Resta ancora un po’.

Prima di raggiungere il pubblico, il conduttore era passato dal backstage insieme alla sorella Adelaide De Martino per salutare la cantante.

Un gesto che si inserisce nel rapporto che i due hanno costruito dopo la fine della loro relazione. Emma e Stefano sono stati fidanzati tra il 2009 e il 2012, ai tempi di Amici, ma negli anni hanno ritrovato una relazione di amicizia e sostegno reciproco.

Quella di San Siro, dunque, non è stata una semplice presenza discreta: De Martino ha voluto esserci e si è goduto il concerto da spettatore, finendo inevitabilmente sotto i riflettori.

Emma e Sanremo 2027: il retroscena di Gabriele Parpiglia

Ed è qui che arriva il particolare che aggiunge un’altra chiave di lettura alla serata.

Secondo Gabriele Parpiglia, Emma sarebbe una delle prime certezze per il cast dei Big di Sanremo 2027.

Nel materiale fornito, l’indiscrezione non viene accompagnata da una conferma ufficiale della cantante, ma il collegamento con De Martino è immediato: il conduttore sarà infatti protagonista del prossimo Festival, mentre Emma potrebbe tornare sul palco dell’Ariston.

La presenza di De Martino al concerto, quindi, non significa automaticamente che Emma sarà a Sanremo. Ma il retroscena attribuito a Parpiglia rende sicuramente più interessante quella presenza tra il pubblico.

Lo sfogo di Emma: «La vita spesso mi ha remato contro»

E poi c’è stato il momento più personale della serata.

Dopo il duetto con Rkomi, Emma è scesa dal palco e ha iniziato a parlare della propria storia, partendo dalla famiglia e dai sacrifici dei genitori.

«Ho visto mia madre e mio padre fare sacrifici dal primo istante. Il mio primo respiro, ma fosse l’ultimo. Non ho mai scordato chi sono».

Parole che hanno lasciato spazio a uno sfogo ancora più diretto: «La vita spesso mi ha remato contro, ma nella storia non resta chi vince, ma chi continua la battaglia contro l’odio».

Non è soltanto il racconto di una carriera. Emma ha parlato di come affrontare le difficoltà senza perdere la propria identità, mettendo al centro il rispetto.

«Io conosco il rispetto, se cadi ti aspetto, se molli la presa ti afferro: io non ti lascio», ha detto dal palco.

E poi una frase che racchiude il rapporto che la cantante ha costruito con la musica e con il suo pubblico: «La musica non salva le persone però le fa sentire meno sole. Forse sono nata per dare solo amore».

«Grazie a chi è venuto»: il concerto era stato rinviato

Lo sfogo è arrivato al termine di una serata che per Emma aveva anche un significato particolare. Il concerto di San Siro era infatti stato inizialmente previsto per il 9 settembre, ma era stato annullato a causa dell’allerta meteo.

Il live è stato recuperato il 15 settembre, con la cantante che ha voluto ringraziare chi era tornato a Milano nonostante il rinvio.

«Grazie a chi, nonostante ciò che è successo, è venuto. E grazie lo stesso a chi voleva esserci ma non ha potuto», ha detto.

Poi la confessione: «È da un po’ di anni che faccio questo mestiere ma continuo a non dare niente per scontato. Il “grazie” che esce dalla mia bocca è sincero: potessi vi abbraccerei tutti».

Una serata quindi costruita su musica, amicizie e ricordi, ma anche su parole molto personali.

Da Alessandra Amoroso a Ligabue: tutti gli ospiti di Emma

Sul palco Emma ha festeggiato i suoi 16 anni di carriera insieme a numerosi artisti.

Con Alessandra Amoroso ha cantato Pezzo di cuore e Non è l’inferno, mentre con Luciano Ligabue si è esibita sulle note di Quella che non sei.

Nel corso del live sono arrivati anche Fabri Fibra, Tony Effe, Rkomi e Juli.

Ma alla fine, tra i tanti ospiti della serata, uno dei più fotografati e commentati è stato quello che non è salito sul palco.

Stefano De Martino ha scelto di stare tra il pubblico, cantando le canzoni di Emma. E mentre lui seguiva il concerto, lei affidava al pubblico parole che raccontano molto del percorso fatto in questi sedici anni.